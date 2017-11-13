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Тропы в Турцию: эксперт объяснил, что кроется за страхом Эрдогана перед вторжением боевиков из Сирии
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    Тропы в Турцию: эксперт объяснил, что кроется за страхом Эрдогана перед вторжением боевиков из Сирии

    18:52  13 Ноября 2017
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    Тропы в Турцию: эксперт объяснил, что кроется за страхом Эрдогана перед вторжением боевиков из Сирии

    Анкара направила турецкие войска и технику к северу сирийской провинции Идлиб, сообщает немецкий информационный ресурс Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Поводом стали опасения руководства Турции вторжения террористов на территорию страны из Сирии. Директор, координатор ближневосточных исследований Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул, что опасения руководства Турции не беспочвенны.

    «Дело в том, что условные горные тропы в Турцию боевиками давно уже изучены и протоптаны. Смогут ли турецкие военные перекрыть все пути — это большой вопрос. Тем более, если будет идти прямое военное противостояние. Нельзя при этом забывать, что значительная часть боевиков, которые сейчас воюют в Сирии в частности в провинции Идлиб, имеют турецкие контакты, которые раньше помогали вооруженным группировкам, — комментирует для ФАН Дмитрий Егорченков. — И ни для кого не секрет, что именно с турецкой территории они получали подкрепление, продовольствие и вооружение. Куда уходить у значительной части боевиков есть. Опасения турецкого руководства на самом деле обоснованы».

    Как пишет ресурс Deutsche Wirtschafts Nachrichten, турецкие войска направляются к северу сирийского Идлиба, где должны появиться 12 наблюдательных пунктов ВС Турции прежде чем, начнется военная операция Анкары против коалиции«Хайят Тахрир аш-Шам» (состоит преимущественно из боевиков сирийской ветви «Аль-Каиды»1 — перебежчиков из «Джебхат ан-Нусры»1 — обе террористические организации запрещены Верховным судом РФ). Напомним, что боевики «Тахрир аш-Шам» захватили Идлиб в конце июля.

    Турецкие войска направляются к северу сирийского Идлиба

    Напомним, что боевики «Тахрир аш-Шама» являются противниками астанинского процесса, в котором участвуют Россия, Турция и Иран. В статье отмечается, что в июне текущего года Москва и Анкара решили установить совместный контроль над провинцией Идлиб, создав там зону деэскалации (в том числе вошли территории в Алеппо, Латакии и Хаме — Прим. ФАН). Кроме того, президент США Дональд Трамп не исключил формирования российско-турецких зон деэскалации.

    Еще в конце октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на севере Сирийской Арабской Республики скрываются две угрозы для Турции. С одной стороны это «Тахрир аш-Шам», а с другой — поддерживаемые США курдские Отряды народной самообороны YPG, являющиеся основным боевым крылом Демократических сил Сирии (SDF). Эрдоган напомнил, что курды попытаются занять север Идлиба и обеспечить себе коридор, который выведет их к Средиземному морю. Что касается террористов из «Тахрир аш-Шама», то Эрдоган крайне опасается того, что во время спецоперации радикальные исламисты могут проникнуть на территорию Турции. Именно поэтому территорию сирийской провинции на севере окружают ВС Турции, а на востоке и юге на стреме стоят отряды Сирийской арабской армии (САА) и войска специального назначения России.

    «Может ли сейчас турецкое руководство грамотно отработать контакты боевиков внутри страны — тоже очень большой вопрос. Думаю, что не в последнюю очередь турки так затягивают фактическое начало операции в Идлибе. Будем надеяться, что они просто серьезно готовятся, а не размышляют, стоит ли вообще начинать эту военную операцию или нет. Без сомнения, риски для турецкой стороны существуют, тем более что, как в той фразе Владимира Владимировича Путина «эти риски мы должны разделить», — говорит собеседник ФАН Дмитрий Егорченков. — Анкара понимает, что, в общем-то, она воспитала многих из этих боевиков, поскольку они финансировались напрямую. И все эти экстремисты, которые сейчас находятся в провинции Идлиб, с огромным удовольствием вернутся в Турцию».

    Эрдоган заявил, что на севере Сирии скрываются две угрозы для Турции

    При этом эксперт ФАН уверен, что далеко не факт, что радикалы пойдут из Турции куда-то дальше.

    «Они захотят в порядке применения своих «талантов» и личной мести режиму Эрдогана, который сначала ангажировал радикальных экстремистов, а потом, по их мнению, предал, развязать серьезный конфликт в южных турецких провинциях, — считает Егорченков. — Тем более что рядом присутствуют курды, что тоже не ослабляет напряженность в полной мере. Турция оказалась не в самом простом положении».

    В том случае, если боевики пойдут в Турцию, в стране могут снова начаться теракты, считает Егорченков. Но остается непонятным, сможет ли Турция защититься изнутри.

    «Боевики будут уходить малыми группами — по два человека или поодиночке. Они хорошо понимают, что любые попытки уйти строем приведут к удару авиации. Ситуация будет похожа на аналогичную с «Исламским государством»1 (ИГ1, ИГИЛ1, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ), чьи боевики разбегаются малыми группами. Они будут пытаться вливаться в потоки беженцев. Эта отработанная схема. Как ИГ уходили в женских платьях, сбрив бороды, так и эти террористы будут уходить в Турцию. Во всей ближневосточной тройке — Турция — Иран — Россия — страна Эрдогана наиболее уязвима, поскольку находится в непосредственной близости соприкосновения с театром военных действий», — резюмировал эксперт.

    Ранее «Газета.ру» сообщила, что в Сирии боевики ИГИЛ отбили у сирийских войск стратегически важный город Абу-Кемаль. Однако позднее Минобороны РФ опровергло данную информацию, назвав ее «голословной пропагандой». Представитель МО добавил, что Абу-Кемаль с пятницы перешел под контроль военнослужащих армии Башара Асада и отрядов ополчения

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алиса Яковлева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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