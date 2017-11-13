Открытая душа России: Медведев отличился при фотографировании на саммите АСЕАН

Москва, 13 ноября. В соцсетях не перестают обсуждать групповую фотосессию на церемонии открытия саммита АСЕАН на Филиппинах.

Особенно пользователей развеселило выражение лица и поведение Дональда Трампа, растерявшегося из-за того, что ему нужно держаться перекрещенными руками сразу с двумя стоящими рядом политиками.

Американский лидер не сразу сообразил, что он должен взять за руку президента Филиппин Родриго Дутерте и президента Вьетнама Чан Дай Куанга с другой.

Trump does the ASEAN-way handshake (via AP). pic.twitter.com/AEWB96WTxj — Kyle Griffin (@kylegriffin1) November 13, 2017

Who doesn't love the ASEAN handshake? pic.twitter.com/nWOa2U6B5L — Ankit Panda (@nktpnd) November 13, 2017

А вот внимание телеведущего Владимира Соловьева привлекла поза российского премьер-министра Дмитрия Медведева, который не стал скрещивать руки. «Не играть по чужим правилам», — отметил журналист, комментируя снимок с открытия саммита АСЕАН.

Подписчики Соловьева в ответ предположили, что разведенные руки Медведева символизируют широкую душу России, а также открытость страны к диалогу.

Кому-то из участников обсуждения фото напомнило выступление команды КВН. Не хватает только Маслякова за стойкой справа и Юлия Гусмана в жюри, шутят в Instagram.

Но большинство сравнило «рукопожатие АСЕАН» с лебединым озером.