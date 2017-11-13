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Открытая душа России: Медведев отличился при фотографировании на саммите АСЕАН
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    Открытая душа России: Медведев отличился при фотографировании на саммите АСЕАН

    17:37  13 Ноября 2017
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    Открытая душа России: Медведев отличился при фотографировании на саммите АСЕАН

    Москва, 13 ноября. В соцсетях не перестают обсуждать групповую фотосессию на церемонии открытия саммита АСЕАН на Филиппинах.

    Особенно пользователей развеселило выражение лица и поведение Дональда Трампа, растерявшегося из-за того, что ему нужно держаться перекрещенными руками сразу с двумя стоящими рядом политиками. 

    Американский лидер не сразу сообразил, что он должен взять за руку президента Филиппин  Родриго Дутерте и президента Вьетнама Чан Дай Куанга с другой.

    А вот внимание телеведущего Владимира Соловьева привлекла поза российского премьер-министра Дмитрия Медведева, который не стал скрещивать руки. «Не играть по чужим правилам», — отметил журналист, комментируя снимок с открытия саммита АСЕАН.

    Открытая душа России: Медведев отличился при фотографировании на саммите АСЕАН

    Подписчики Соловьева в ответ предположили, что разведенные руки Медведева символизируют широкую душу России, а также открытость страны к диалогу.

    Открытая душа России: Медведев отличился при фотографировании на саммите АСЕАН

    Открытая душа России: Медведев отличился при фотографировании на саммите АСЕАН

    Открытая душа России: Медведев отличился при фотографировании на саммите АСЕАН

    Кому-то из участников обсуждения фото напомнило выступление команды КВН. Не хватает только Маслякова за стойкой справа и Юлия Гусмана в жюри, шутят в Instagram.

    Открытая душа России: Медведев отличился при фотографировании на саммите АСЕАН

    Но большинство сравнило «рукопожатие АСЕАН» с лебединым озером.

     

    Автор: Ярослава Замысловатова
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    #медведев #фото #асеан
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