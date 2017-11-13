Названа предварительная причина обрушения лестницы дома в Саранске

Саранск, 13 ноября. Тела троих погибших извлечены из-под обломков рухнувшей лестницы в строящемся доме в Саранске.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, в результате погибли двое мужчин и женщина, которая работала маляром. По данным строительной компании, больше людей под завалами быть не должно. Однако спасатели продолжают разбор завалов.

В пресс-службе регионального управления МЧС РФ сообщили, что обрушение лестничного марша строящегося 10-этажного кирпичного дома на перекрестке улиц Фурманова и Гагарина со второго по шестой этаж произошло в понедельник около 14.00.

«Сотрудниками МЧС был извлечен из-под завалов пострадавший мужчина 1993 года. Он был госпитализирован. Также были извлечены три трупа – два тела погибших мужчин и одной женщины», — сообщили в МЧС.

По предварительным данным, причиной обрушения является неправильный монтаж лестницы, сообщил источник ТАСС.

Ранее ФАН публиковал список погибших и пострадавших при обрушении в новостройке в Саранске.