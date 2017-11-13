Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Анкара объяснила слова Эрдогана о выводе российских военных из Сирии
Происшествия
Названа предварительная причина обрушения лестницы дома в Саранске
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Названа предварительная причина обрушения лестницы дома в Саранске

    17:33  13 Ноября 2017
    154

    Названа предварительная причина обрушения лестницы дома в Саранске

    Саранск, 13 ноября. Тела троих погибших извлечены из-под обломков рухнувшей лестницы в строящемся доме в Саранске.

    Как стало известно Федеральному агентству новостей, в результате погибли двое мужчин и женщина, которая работала маляром. По данным строительной компании, больше людей под завалами быть не должно. Однако спасатели продолжают разбор завалов.

    В пресс-службе регионального управления МЧС РФ сообщили, что обрушение лестничного марша строящегося 10-этажного кирпичного дома на перекрестке улиц Фурманова и Гагарина со второго по шестой этаж произошло в понедельник около 14.00.

    «Сотрудниками МЧС был извлечен из-под завалов пострадавший мужчина 1993 года. Он был госпитализирован. Также были извлечены три трупа – два тела погибших мужчин и одной женщины», — сообщили в МЧС.

    По предварительным данным, причиной обрушения является неправильный монтаж лестницы, сообщил источник ТАСС.

    Ранее ФАН публиковал список погибших и пострадавших при обрушении в новостройке в Саранске.

    Автор: Катерина Михайлиди
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #обрушение #саранск #лестница
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин заявил о полном восстановлении отношений России и Турции

        Путин заявил о полном восстановлении отношений России и Турции

        17:24   13 Ноября 2017
        439
        В Совфеде объяснили вторжение украинского дрона попыткой втянуть Россию в войну

        В Совфеде объяснили вторжение украинского дрона попыткой втянуть Россию в войну

        14:41   13 Ноября 2017
        1269
        Семья Задорнова сообщила дату похорон сатирика в Латвии

        Семья Задорнова сообщила дату похорон сатирика в Латвии

        13:49   13 Ноября 2017
        731
        Мутко отреагировал на заявление журналиста ARD по РУСАДА

        Мутко отреагировал на заявление журналиста ARD по РУСАДА

        11:14   13 Ноября 2017
        1002