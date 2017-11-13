Сирия: «Джебхат ан-Нусра» и «Харакат Нуреддин аз-Зинки» возобновили боестолкновения
Идлиб, 13 ноября. Боевики двух группировок вновь перешли к активному вооруженному противостоянию в провинции Идлиб.
Местные источники в провинции Идлиб сообщили, что на одном из опорных пунктов террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России) прогремел взрыв. На данный момент информации о жертвах и пострадавших при взрыве заминированного автомобиля не поступало.
Отмечается, что группировка исламистов «Харакат Нуреддин аз-Зинки» и «Ан-Нусра» вновь перешли к активным боестолкновениям.
Ранее сообщалось, что боевики заключили перемирие, которое продержалось чуть более суток, в регионе вновь начались покушения при помощи самодельных взрывных устройств.
1 Организация запрещена на территории РФ.