Сирия: «Джебхат ан-Нусра» и «Харакат Нуреддин аз-Зинки» возобновили боестолкновения

Идлиб, 13 ноября. Боевики двух группировок вновь перешли к активному вооруженному противостоянию в провинции Идлиб.

Местные источники в провинции Идлиб сообщили, что на одном из опорных пунктов террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России) прогремел взрыв. На данный момент информации о жертвах и пострадавших при взрыве заминированного автомобиля не поступало.

Отмечается, что группировка исламистов «Харакат Нуреддин аз-Зинки» и «Ан-Нусра» вновь перешли к активным боестолкновениям.

Ранее сообщалось, что боевики заключили перемирие, которое продержалось чуть более суток, в регионе вновь начались покушения при помощи самодельных взрывных устройств.

1 Организация запрещена на территории РФ.