Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Анкара объяснила слова Эрдогана о выводе российских военных из Сирии
Весь мир
Сирия: «Джебхат ан-Нусра» и «Харакат Нуреддин аз-Зинки» возобновили боестолкновения
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: «Джебхат ан-Нусра» и «Харакат Нуреддин аз-Зинки» возобновили боестолкновения

    17:32  13 Ноября 2017
    956

    Сирия: «Джебхат ан-Нусра» и «Харакат Нуреддин аз-Зинки» возобновили боестолкновения

    Идлиб, 13 ноября. Боевики двух группировок вновь перешли к активному вооруженному противостоянию в провинции Идлиб.

    Местные источники в провинции Идлиб сообщили, что на одном из опорных пунктов террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России) прогремел взрыв. На данный момент информации о жертвах и пострадавших при взрыве заминированного автомобиля не поступало.

    Отмечается, что группировка исламистов «Харакат Нуреддин аз-Зинки» и «Ан-Нусра» вновь перешли к активным боестолкновениям.

    Ранее сообщалось, что боевики заключили перемирие, которое продержалось чуть более суток, в регионе вновь начались покушения при помощи самодельных взрывных устройств.

    Сирия: «Джебхат ан-Нусра» и «Харакат Нуреддин аз-Зинки» возобновили боестолкновения

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #идлиб #джебхат ан-нусра #харакат нуреддин аз-зинки
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин заявил о полном восстановлении отношений России и Турции

        Путин заявил о полном восстановлении отношений России и Турции

        17:24   13 Ноября 2017
        439
        В Совфеде объяснили вторжение украинского дрона попыткой втянуть Россию в войну

        В Совфеде объяснили вторжение украинского дрона попыткой втянуть Россию в войну

        14:41   13 Ноября 2017
        1269
        Семья Задорнова сообщила дату похорон сатирика в Латвии

        Семья Задорнова сообщила дату похорон сатирика в Латвии

        13:49   13 Ноября 2017
        731
        Мутко отреагировал на заявление журналиста ARD по РУСАДА

        Мутко отреагировал на заявление журналиста ARD по РУСАДА

        11:14   13 Ноября 2017
        1002