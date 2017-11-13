Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Прошлый век: Савченко раскритиковала идею визового режима с Россией
Политика
Путин заявил о полном восстановлении отношений России и Турции
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин заявил о полном восстановлении отношений России и Турции

    17:24  13 Ноября 2017  /обновлено: 17:50  13 Ноября 2017
    398

    Путин заявил о полном восстановлении отношений России и Турции

    Бочаров Ручей, 13 ноября. Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом сообщил, что отношения между Россией и Турцией полностью восстановлены.

    «Хочу отметить в начале нашей встречи, что наши отношения можно считать восстановленными практически в полном объеме», — обратился Путин к Эрдогану.

    Глава государства указал на то, что за первые восемь-девять месяцев текущего года рост товарооборота между странами зафиксирован более чем на треть.

    В свою очередь, турецкий лидер подчеркнул, что отношения России и Турции развиваются с каждым днем. По его словам, все чаще осуществляются контакты между двумя странами на высшем уровне.

    Отметим, что после беседы лидеров в узком формате пройдет заседание в расширенном составе, а затем главы государства, как ожидается, выступят с заявлениями для прессы.

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин заявил о полном восстановлении отношений России и Турции

        Путин заявил о полном восстановлении отношений России и Турции

        17:24   13 Ноября 2017
        398
        В Совфеде объяснили вторжение украинского дрона попыткой втянуть Россию в войну

        В Совфеде объяснили вторжение украинского дрона попыткой втянуть Россию в войну

        14:41   13 Ноября 2017
        1233
        Семья Задорнова сообщила дату похорон сатирика в Латвии

        Семья Задорнова сообщила дату похорон сатирика в Латвии

        13:49   13 Ноября 2017
        727
        Мутко отреагировал на заявление журналиста ARD по РУСАДА

        Мутко отреагировал на заявление журналиста ARD по РУСАДА

        11:14   13 Ноября 2017
        985