Путин заявил о полном восстановлении отношений России и Турции

Бочаров Ручей, 13 ноября. Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом сообщил, что отношения между Россией и Турцией полностью восстановлены.

«Хочу отметить в начале нашей встречи, что наши отношения можно считать восстановленными практически в полном объеме», — обратился Путин к Эрдогану.

Глава государства указал на то, что за первые восемь-девять месяцев текущего года рост товарооборота между странами зафиксирован более чем на треть.

В свою очередь, турецкий лидер подчеркнул, что отношения России и Турции развиваются с каждым днем. По его словам, все чаще осуществляются контакты между двумя странами на высшем уровне.

Отметим, что после беседы лидеров в узком формате пройдет заседание в расширенном составе, а затем главы государства, как ожидается, выступят с заявлениями для прессы.