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Товарооборот между Россией и Украиной вырос на 23%
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    Товарооборот между Россией и Украиной вырос на 23%

    17:42  13 Ноября 2017
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    Товарооборот между Россией и Украиной вырос на 23%

    Москва, 13 ноября. Данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ свидетельствуют о том, что оборот внешней торговли между Россией и Украиной в январе-сентябре 2017 года составил 8,925 миллиарда долларов, показав рост на 23,9% в годовом выражении.

    Так, импорт РФ из Украины составил 3,488 миллиарда долларов (рост на 27,1%), экспорт из РФ на Украину — 5,437 миллиарда долларов (рост на 22%).

    В общем обороте внешней торговли РФ доля Украины в январе-сентябре снизилась до 2,1% с 2,2% годом ранее.

    Напомним, ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев в рамках сессии Делового и инвестиционного саммита АСЕАН-2017 в Маниле заявил, что товарооборот между Россией и странами АСЕАН имеет потенциал для многократного роста.

    19 октября президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович заявил о существенном росте товарооборота двух стран.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #россия #украина
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