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Израиль будет действовать в Сирии исходя из своих интересов — Нетаньяху
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    Израиль будет действовать в Сирии исходя из своих интересов — Нетаньяху

    17:17  13 Ноября 2017
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    Израиль будет действовать в Сирии исходя из своих интересов — Нетаньяху

    Тель-Авив, 13 ноября. Израиль дал понять США и России, что будет действовать в Сирии исходя из своих собственных интересов, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху во время выступления перед членами парламентской фракции правящей партии «Ликуд».

    Нетаньяху отреагировал на договоренности Москвы и Вашингтона, которые касаются удаления военизированных формирований Ирана из соседних с Израилем сирийских районов.

    «Я дал понять, Соединенным Штатам и России, что Израиль будет действовать в Сирии, исходя из интересов собственной безопасности», — цитируют израильского премьера местные СМИ.

    Израиль будет действовать в Сирии исходя из своих интересов — Нетаньяху

    Власти Израиля обвиняют Иран в намерениях превратить САР в некий «враждебный форпост» с десятками тысяч бойцов шиитских милиций, а также собственными воздушными и морскими базами. По мнению Иерусалима, военное присутствие Ирана в Сирии является неприемлемым. Власти Израиля угрожают силовым противодействием.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #россия #сша #сирия #израиль #нетаньяху #интересы
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