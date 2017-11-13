Тель-Авив, 13 ноября. Израиль дал понять США и России, что будет действовать в Сирии исходя из своих собственных интересов, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху во время выступления перед членами парламентской фракции правящей партии «Ликуд».

Нетаньяху отреагировал на договоренности Москвы и Вашингтона, которые касаются удаления военизированных формирований Ирана из соседних с Израилем сирийских районов.

«Я дал понять, Соединенным Штатам и России, что Израиль будет действовать в Сирии, исходя из интересов собственной безопасности», — цитируют израильского премьера местные СМИ.

Власти Израиля обвиняют Иран в намерениях превратить САР в некий «враждебный форпост» с десятками тысяч бойцов шиитских милиций, а также собственными воздушными и морскими базами. По мнению Иерусалима, военное присутствие Ирана в Сирии является неприемлемым. Власти Израиля угрожают силовым противодействием.