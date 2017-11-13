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Сигнал миру: американцы отреагировали на статью NYT про мост в российский Крым
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    Сигнал миру: американцы отреагировали на статью NYT про мост в российский Крым

    17:16  13 Ноября 2017
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    Сигнал миру: американцы отреагировали на статью NYT про мост в российский Крым

    Вашингтон, 13 октября. Американское издание The New York Times опубликовало статью, посвященную строительству Керченского моста, в которой Крым обозначен как «спорная» российская территория.

    Данное утверждение уже вызвало дипломатический скандал на Украине. МИД страны потребовал от журналистов исправить материал, заменив слова «спорная территория» на «временно оккупированная», однако американские интернет-пользователи смотрят на эту ситуацию иначе. Особенно украинскую сторону возмутил тот факт, что, несмотря на «спорный» статус, Крым на карте, опубликованной The New York Times, отделен от Украины пунктиром.

    Сигнал миру: американцы отреагировали на статью NYT про мост в российский Крым

    «Паром — означает непостоянство. Мост — это сигнал всему миру, что Россия контролирует Крым», — пишет в Twitter Милена Робдан.

    «Если бы я жила в Крыму и была матерью троих детей, и мне предложили бы выбрать между Россией и Украиной, я бы выбрала Россию. Посмотрите хотя бы на экономику», — отмечает Ева Барбара.

    А вот Эдвард Волкер считает, что проект крымского моста слишком масштабен, чтобы оценивать его сейчас.

    «Пройдет десять лет или около того, прежде чем бы мы сможем оценить экономические и политические результаты строительства моста», — пишет он.

     

    Автор: Геннадий Плющев
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    #крым #мост #new york times #строительство #американцы
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