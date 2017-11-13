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Ирак: ополчение «Хашд аш-Шааби» назначило свою администрацию в Синджаре
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    Ирак: ополчение «Хашд аш-Шааби» назначило свою администрацию в Синджаре

    17:13  13 Ноября 2017
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    Ирак: ополчение «Хашд аш-Шааби» назначило свою администрацию в Синджаре

    Синджар, 13 ноября. Иракское ополчение в одностороннем порядке ввело свое управление в езидском районе Синджар.

    Представитель местного Совета в провинции Ниневия Сайдо Чато заявил, что командование иракской милиции «Хашд аш-Шааби» («Народные мобилизационные силы») назначило в езидском районе Синджар собственную администрацию. Чиновник подчеркнул, что любые изменения в управлении регионами провинции должны быть предварительно одобрены Советом, данные административные изменения не являются законными.

    Отмечается, что ополченцы «Хашд аш-Шааби» решили делить власть в городе и районе Синджар с курдами турецкой «Рабочей партии Курдистана». Также они назначили своих мэров в районах Гир Узейр и Синуне.

    Ирак: ополчение «Хашд аш-Шааби» назначило свою администрацию в Синджаре

    Автор: Алексей Громов
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    #курды #ирак #хашд аш-шааби #синджар
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