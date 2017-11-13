Ирак: ополчение «Хашд аш-Шааби» назначило свою администрацию в Синджаре

Синджар, 13 ноября. Иракское ополчение в одностороннем порядке ввело свое управление в езидском районе Синджар.

Представитель местного Совета в провинции Ниневия Сайдо Чато заявил, что командование иракской милиции «Хашд аш-Шааби» («Народные мобилизационные силы») назначило в езидском районе Синджар собственную администрацию. Чиновник подчеркнул, что любые изменения в управлении регионами провинции должны быть предварительно одобрены Советом, данные административные изменения не являются законными.

Отмечается, что ополченцы «Хашд аш-Шааби» решили делить власть в городе и районе Синджар с курдами турецкой «Рабочей партии Курдистана». Также они назначили своих мэров в районах Гир Узейр и Синуне.