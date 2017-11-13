Курды заявили, что «Хашд аш-Шааби» продолжает уничтожать дома граждан Туз-Хрмату

Туз-Хурмату, 13 ноября. Шиитское ополчение «Хашд аш-Шааби» продолжает грабить дома жителей спорных территорий в Ираке.

Местные источники в Ираке сообщили, что поддерживаемое Ираном шиитское ополчение «Хашд аш-Шааби» («Народные мобилизационные силы») продолжает грабить и сжигать дома мирных жителей в населенном пункте Туз-Хурмату. Свои действия иракская милиция снимает на видео и выкладывает ролики в Сеть.

Ранее сообщалось, что иракская армия начала боевые действия в курдских районах 16 октября текущего года после проведения референдума о независимости Иракского Курдистана. После начала наступления более 200 тысяч мирных жителей спорных территорий были вынуждены покинуть свои дома и скрыться в Эрбиле и Сулеймании.