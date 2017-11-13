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Весь мир
Курды заявили, что «Хашд аш-Шааби» продолжает уничтожать дома граждан Туз-Хрмату
Весь мир
Курды заявили, что «Хашд аш-Шааби» продолжает уничтожать дома граждан Туз-Хрмату
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    Курды заявили, что «Хашд аш-Шааби» продолжает уничтожать дома граждан Туз-Хрмату

    17:00  13 Ноября 2017
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    Курды заявили, что «Хашд аш-Шааби» продолжает уничтожать дома граждан Туз-Хрмату

    Туз-Хурмату, 13 ноября. Шиитское ополчение «Хашд аш-Шааби» продолжает грабить дома жителей спорных территорий в Ираке.

    Местные источники в Ираке сообщили, что поддерживаемое Ираном шиитское ополчение «Хашд аш-Шааби» («Народные мобилизационные силы») продолжает грабить и сжигать дома мирных жителей в населенном пункте Туз-Хурмату. Свои действия иракская милиция снимает на видео и выкладывает ролики в Сеть.

    Ранее сообщалось, что иракская армия начала боевые действия в курдских районах 16 октября текущего года после проведения референдума о независимости Иракского Курдистана. После начала наступления более 200 тысяч мирных жителей спорных территорий были вынуждены покинуть свои дома и скрыться в Эрбиле и Сулеймании.

    Курды заявили, что «Хашд аш-Шааби» продолжает уничтожать дома граждан Туз-Хрмату

    Автор: Алексей Громов
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    #курды #ирак #хашд аш-шааби #туз-хурмату
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