ФАН публикует списки погибших и пострадавших при обрушении в новостройке в Саранске

Саранск, 13 ноября. ФАН публикует списки погибших и пострадавших при обрушении лестничного марша в строящемся 10-этажном доме в Саранске.

По данным источника в экстренных службах, в больницу был доставлен Геннадий Ц. 1993 года рождения. Светлана Г. 1977 года рождения находится под завалами.

Погибли Равиль К. 1959 года рождения и Дмитрий К. 1986 года рождения.

Трагедия произошла сегодня днем в строящейся многоэтажке на пересечении улицы Фурманова и улицы Гагарина. В доме обрушился лестничный марш с первого по десятый этаж.

