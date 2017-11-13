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ФАН публикует списки погибших и пострадавших при обрушении в новостройке в Саранске
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    ФАН публикует списки погибших и пострадавших при обрушении в новостройке в Саранске

    16:57  13 Ноября 2017  /обновлено: 17:01  13 Ноября 2017
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    ФАН публикует списки погибших и пострадавших при обрушении в новостройке в Саранске

    Саранск, 13 ноября. ФАН публикует списки погибших и пострадавших при обрушении лестничного марша в строящемся 10-этажном доме в Саранске.

    По данным источника в экстренных службах, в больницу был доставлен Геннадий Ц. 1993 года рождения. Светлана Г. 1977 года рождения находится под завалами.

    Погибли Равиль К. 1959 года рождения и Дмитрий К. 1986 года рождения.  

    Трагедия произошла сегодня днем в строящейся многоэтажке на пересечении улицы Фурманова и улицы Гагарина. В доме обрушился лестничный марш с первого по десятый этаж.
     

    Автор: Алексей Громов
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    #обрушение #чп #пострадавшие #саранск
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