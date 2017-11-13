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Общество
Пропавшего в Приморье мужчину нашли спустя два месяца
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    Пропавшего в Приморье мужчину нашли спустя два месяца

    17:13  13 Ноября 2017
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    Пропавшего в Приморье мужчину нашли спустя два месяца

    Владивосток, 13 ноября. Разыскиваемый с августа житель Приморья два месяца скрывался от родных. Сообщения о пропаже мужчины появились в конце лета, сообщили в организации Примпоиск.

    С просьбой найти проживавшего в Уссурийске Никиту Капусту обратилась его мать. Женщина также разместила обращение к нему через соцсети, заявив, что беспокоится и попросит его выйти на связь. Спустя два месяца стало известно, что молодой человек живет и работает в Хабаровске.

    Волонтеры поблагодарили неравнодушных, которые помогали в поисках Капусты, сообщает Deita.ru.

    Напомним, в Башкирии полицейские и волонтеры разыскивают 17-летнего жителя Нового Уренгоя и его подругу, которые пропали в начале ноября. Родственники подозревают, что пара решила сбежать, чтобы жить самостоятельно, сообщает Ura.ru.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #приморье #поиски
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