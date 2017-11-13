Пропавшего в Приморье мужчину нашли спустя два месяца

Владивосток, 13 ноября. Разыскиваемый с августа житель Приморья два месяца скрывался от родных. Сообщения о пропаже мужчины появились в конце лета, сообщили в организации Примпоиск.

С просьбой найти проживавшего в Уссурийске Никиту Капусту обратилась его мать. Женщина также разместила обращение к нему через соцсети, заявив, что беспокоится и попросит его выйти на связь. Спустя два месяца стало известно, что молодой человек живет и работает в Хабаровске.

Волонтеры поблагодарили неравнодушных, которые помогали в поисках Капусты, сообщает Deita.ru.

Напомним, в Башкирии полицейские и волонтеры разыскивают 17-летнего жителя Нового Уренгоя и его подругу, которые пропали в начале ноября. Родственники подозревают, что пара решила сбежать, чтобы жить самостоятельно, сообщает Ura.ru.