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Путин получил от Мединского приглашение на «Союзмультфильм»
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    Путин получил от Мединского приглашение на «Союзмультфильм»

    20:00  13 Ноября 2017
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    Путин получил от Мединского приглашение на «Союзмультфильм»

    Москва, 13 ноября. Министр культуры России Владимир Мединский рассказал президенту Владимиру Путину о ходе выполнения поручений по студии «Союзмультфильм», а также пригласил российского лидера посетить студию, чтобы увидеть ее возрождение. 

    Президент России провел встречу с главой Минкультуры. Основной ее темой стало выполнение поручений по студии «Союзмультфильм». Мединский отчитался, что студия будет получать 200 млн рублей субсидий в год вместо 50 млн. Кроме того, министерство помогло студии с переездом в новое здание — «очень хорошее, прямо напротив телевидения». 

    В настоящий момент решается проблема с задержкой заработных плат художникам. 

    Также Мединский пригласил Путина на «Союзмульфильм», чтобы тот смог сам увидеть, как «киностудия возрождается с нуля», сообщают «Аргументы и факты».

    Кроме того, министр культуры рассказал президенту о рекордных сборах российского кино. 

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Владимир Багров
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    #путин #мединский #союзмультфильм
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