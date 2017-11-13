Путин получил от Мединского приглашение на «Союзмультфильм»

Москва, 13 ноября. Министр культуры России Владимир Мединский рассказал президенту Владимиру Путину о ходе выполнения поручений по студии «Союзмультфильм», а также пригласил российского лидера посетить студию, чтобы увидеть ее возрождение.

Президент России провел встречу с главой Минкультуры. Основной ее темой стало выполнение поручений по студии «Союзмультфильм». Мединский отчитался, что студия будет получать 200 млн рублей субсидий в год вместо 50 млн. Кроме того, министерство помогло студии с переездом в новое здание — «очень хорошее, прямо напротив телевидения».

В настоящий момент решается проблема с задержкой заработных плат художникам.

Также Мединский пригласил Путина на «Союзмульфильм», чтобы тот смог сам увидеть, как «киностудия возрождается с нуля», сообщают «Аргументы и факты».

Кроме того, министр культуры рассказал президенту о рекордных сборах российского кино.

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