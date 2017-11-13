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Прилепин, Рашкин, Болдырев: блогер предположил, кто может заменить Зюганова на выборах-2018
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    Прилепин, Рашкин, Болдырев: блогер предположил, кто может заменить Зюганова на выборах-2018

    17:14  13 Ноября 2017
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    Прилепин, Рашкин, Болдырев: блогер предположил, кто может заменить Зюганова на выборах-2018

    Москва, 13 ноября. Представители КПРФ опровергли сообщения СМИ о том, что лидер партии Геннадий Зюганов будет баллотироваться в президенты РФ на выборах в марте 2018 года. Окончательное решение о том, кто будет бороться за этот пост, примут на партийном съезде в декабре. Однако блогеры уже сейчас поделились прогнозами на этот счет. 

    В частности, публицист Станислав Яковлев, известный в Сети под ником Ortega, в своей заметке  «Оттенки красного: ждать ли нам сюрпризов от Компартии?», заявил, что у Компартии есть несколько хороших, по его мнению, вариантов: общественный деятель Сергей Удальцов, писатель и парламентарий Сергей Шаргунов, писатель Захар Прилепин, политик Юрий Болдырев, а также первый секретарь московского городского комитета КПРФ Валерий Рашкин. 

    В числе плюсов у «кандидатов»-писателей Шаргунова и Прилепина Яковлев указывает молодость, талант к публичным выступлениям. Болдырева он называет «компромиссной фигурой, могущей стать центром притяжения для всей системной оппозиции».

    Говоря о Рашкине, Яковлев отметил, что многие видят именно его преемником Зюганова «и на посту кандидата в президенты, и лидера партии». Сейчас он, по мнению блогера, резко повысил медийную активность в Госдуме, «выступая в роли борца с коррупцией». Но особых плюсов у политика все равно, как считает Яковлев, нет.

    Свою кандидатуру на должность президента РФ Зюганов выдвигал пять раз. На прошлых президентских выборах, прошедших в 2012 году, он набрал 17,18% голосов избирателей, напоминает «Ридус».
     

    Автор: Ярослава Замысловатова
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    #кпрф #зюганов #выборы-2018 #кандидаты #коммунисты
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