Прилепин, Рашкин, Болдырев: блогер предположил, кто может заменить Зюганова на выборах-2018

Москва, 13 ноября. Представители КПРФ опровергли сообщения СМИ о том, что лидер партии Геннадий Зюганов будет баллотироваться в президенты РФ на выборах в марте 2018 года. Окончательное решение о том, кто будет бороться за этот пост, примут на партийном съезде в декабре. Однако блогеры уже сейчас поделились прогнозами на этот счет.

В частности, публицист Станислав Яковлев, известный в Сети под ником Ortega, в своей заметке «Оттенки красного: ждать ли нам сюрпризов от Компартии?», заявил, что у Компартии есть несколько хороших, по его мнению, вариантов: общественный деятель Сергей Удальцов, писатель и парламентарий Сергей Шаргунов, писатель Захар Прилепин, политик Юрий Болдырев, а также первый секретарь московского городского комитета КПРФ Валерий Рашкин.

В числе плюсов у «кандидатов»-писателей Шаргунова и Прилепина Яковлев указывает молодость, талант к публичным выступлениям. Болдырева он называет «компромиссной фигурой, могущей стать центром притяжения для всей системной оппозиции».

Говоря о Рашкине, Яковлев отметил, что многие видят именно его преемником Зюганова «и на посту кандидата в президенты, и лидера партии». Сейчас он, по мнению блогера, резко повысил медийную активность в Госдуме, «выступая в роли борца с коррупцией». Но особых плюсов у политика все равно, как считает Яковлев, нет.

Свою кандидатуру на должность президента РФ Зюганов выдвигал пять раз. На прошлых президентских выборах, прошедших в 2012 году, он набрал 17,18% голосов избирателей, напоминает «Ридус».

