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Звезда «Каменской» Шаповалов попал в реанимацию и ищет деньги на операцию
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    Звезда «Каменской» Шаповалов попал в реанимацию и ищет деньги на операцию

    16:58  13 Ноября 2017
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    Звезда «Каменской» Шаповалов попал в реанимацию и ищет деньги на операцию

    Москва, 13 ноября. Актер из сериала «Каменская» Виталий Шаповалов попал в реанимацию. Народный артист РСФСР ищет деньги на операцию, сообщили в пресс-службе Театра на Таганке.

    «Виталию Владимировичу Шаповалову требуется помощь в сборе средств на дорогостоящую операцию», — сообщили представители театра на официальной странице в Facebook.

    Отмечается, что актер попал в реанимацию. В настоящее время в театре опубликовали расчетный счет для перевода денег на операцию для Шаповалова, передает «Известия».

    Публика узнала Шаповалова по ролям в спектаклях «А зори здесь тихие», «Борис Годунов» и «Тартюф» в Театре на Таганке. Также актер появился в двух сезонах сериала «Каменская».

    В 2009 году артист получил перелом шейки бедра, после чего Шаповалова уволили из театра.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #операция #деньги #шаповалов #реанимация #театр на таганке
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