Звезда «Каменской» Шаповалов попал в реанимацию и ищет деньги на операцию

Москва, 13 ноября. Актер из сериала «Каменская» Виталий Шаповалов попал в реанимацию. Народный артист РСФСР ищет деньги на операцию, сообщили в пресс-службе Театра на Таганке.

«Виталию Владимировичу Шаповалову требуется помощь в сборе средств на дорогостоящую операцию», — сообщили представители театра на официальной странице в Facebook.

Отмечается, что актер попал в реанимацию. В настоящее время в театре опубликовали расчетный счет для перевода денег на операцию для Шаповалова, передает «Известия».

Публика узнала Шаповалова по ролям в спектаклях «А зори здесь тихие», «Борис Годунов» и «Тартюф» в Театре на Таганке. Также актер появился в двух сезонах сериала «Каменская».

В 2009 году артист получил перелом шейки бедра, после чего Шаповалова уволили из театра.