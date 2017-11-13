Хама: САА при поддержке ВКС РФ освободила город Дума

Хама, 13 ноября. Правительственные войска Сирии при воздушной поддержке ВКС РФ зачистили от «Джебхат ан-Нусры» ключевой город в провинции Хама.

Арабский информационный портал «Аль-Масдар» сообщил, что Сирийская арабская армия после массированной авиаподготовки со стороны ВКС РФ, которые уничтожили ряд огневых точек исламистов, зачистила от боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России) населенный пункт Дума в провинции Хама.

Отмечается, что наземная операция началась после артиллерийского обстрела позиций террористов. Боевики покинули ключевой город и отступили. Населенный пункт взяли под свой контроль сирийские военные и официально подтвердили его освобождение от джихадистов.

1 Организация запрещена на территории РФ.