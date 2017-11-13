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Хама: САА при поддержке ВКС РФ освободила город Дума
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    Хама: САА при поддержке ВКС РФ освободила город Дума

    16:50  13 Ноября 2017
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    Хама: САА при поддержке ВКС РФ освободила город Дума

    Хама, 13 ноября. Правительственные войска Сирии при воздушной поддержке ВКС РФ зачистили от «Джебхат ан-Нусры» ключевой город в провинции Хама.

    Арабский информационный портал «Аль-Масдар» сообщил, что Сирийская арабская армия после массированной авиаподготовки со стороны ВКС РФ, которые уничтожили ряд огневых точек исламистов, зачистила от боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России) населенный пункт Дума в провинции Хама.

    Отмечается, что наземная операция началась после артиллерийского обстрела позиций террористов. Боевики покинули ключевой город и отступили. Населенный пункт взяли под свой контроль сирийские военные и официально подтвердили его освобождение от джихадистов.

    Хама: САА при поддержке ВКС РФ освободила город Дума

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #хама #вкс рф #саа #джебхат ан-нусра
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