Mitsubishi привезет в Россию эксклюзивную версию Pajero Sport

Москва, 13 ноября. Внедорожник Mitsubishi Pajero Sport с новой бежевой комбинированной кожаной отделкой интерьера в скором времени поступит на российский рынок. Как стало известно, в ноябре этого года новинку можно будет приобрести.

Лимитированная версия внедорожника Pajero Sport была разработана японским автопроизводителем Mitsubishi специально для РФ. Как говорится в сообщении пресс-службы автомобильного производителя, опция с бежевым кожаным салоном станет доступна для продажи только в комплектации Ultimate c системой полного привода, автоматической коробкой передач и дизельным двигателем объемом 2,4 литра. Остальные опции останутся без каких-либо изменений

Производство спецверсии Pajero Sport будет осуществляться на автозаводе Mitsubishi Motors в Таиланде.

Для российских автолюбителей внедорожник будет доступен по цене от 1,8 млн рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что самый продаваемый российский автомобиль Lada Granta в будущем году получит дистанционное управление через смартфон.