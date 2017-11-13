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Mitsubishi привезет в Россию эксклюзивную версию Pajero Sport
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    Mitsubishi привезет в Россию эксклюзивную версию Pajero Sport

    17:03  13 Ноября 2017
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    Mitsubishi привезет в Россию эксклюзивную версию Pajero Sport

    Москва, 13 ноября. Внедорожник Mitsubishi Pajero Sport с новой бежевой комбинированной кожаной отделкой интерьера в скором времени поступит на российский рынок. Как стало известно, в ноябре этого года новинку можно будет приобрести.

    Лимитированная версия внедорожника Pajero Sport была разработана японским автопроизводителем Mitsubishi специально для РФ. Как говорится в сообщении пресс-службы автомобильного производителя, опция с бежевым кожаным салоном станет доступна для продажи только в комплектации Ultimate c системой полного привода, автоматической коробкой передач и дизельным двигателем объемом 2,4 литра. Остальные опции останутся без каких-либо изменений

    Производство спецверсии Pajero Sport будет осуществляться на автозаводе Mitsubishi Motors в Таиланде.

    Для российских автолюбителей внедорожник будет доступен по цене от 1,8 млн рублей.

    Mitsubishi привезет в Россию эксклюзивную версию Pajero Sport

    Напомним, ранее сообщалось, что самый продаваемый российский автомобиль Lada Granta в будущем году получит дистанционное управление через смартфон.

     

     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #mitsubishi pajero sport
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