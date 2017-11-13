Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Курды заявили, что «Хашд аш-Шааби» продолжает уничтожать дома граждан Туз-Хрмату
Общество
«Миротворец» отправил в черный список легендарных актеров и режиссеров
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Миротворец» отправил в черный список легендарных актеров и режиссеров

    16:38  13 Ноября 2017
    88

    «Миротворец» отправил в черный список легендарных актеров и режиссеров

    Киев, 13 ноября. Скандальный украинский сайт «Миротворец» добавил сразу несколько легендарных советских актеров и режиссеров в черный список.

    Так, в базу данных попал известный по фильмам «Золотой теленок», «Иван Васильевич меняет профессию» Леонид Куравлев.

    Компанию ему составили режиссер фильмов «Мастер и Маргарита» и «Завтра была война» Юрий Кара, актер из картины «Москва слезам не верит» Юрий Васильев, актриса из «Тихого дона» Элина Быстрицкая.

    В черном списке «Миротворца» оказался российский актер, режиссер и продюсер Федор Бондарчук, директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный, звезда фильма «Особенности национальной рыбалки» Алексей Булдаков, Денис Мацуев и другие.

    Напомним, что в разное время в базу данных «Миротворца» попадали Алена Свиридова, Михаил Боярский, Потап и Настя Каменских и другие.

    Ранее в базе данных «Миротворца» появились персональные данные трех сотен человек, участвовавших в строительстве моста через Керченский пролив.

    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #миротворец #куравлев
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В Совфеде объяснили вторжение украинского дрона попыткой втянуть Россию в войну

        В Совфеде объяснили вторжение украинского дрона попыткой втянуть Россию в войну

        14:41   13 Ноября 2017
        836
        Семья Задорнова сообщила дату похорон сатирика в Латвии

        Семья Задорнова сообщила дату похорон сатирика в Латвии

        13:49   13 Ноября 2017
        635
        Мутко отреагировал на заявление журналиста ARD по РУСАДА

        Мутко отреагировал на заявление журналиста ARD по РУСАДА

        11:14   13 Ноября 2017
        882
        В Совфеде ответили на угрозы отстранения России от Олимпиады-2018

        В Совфеде ответили на угрозы отстранения России от Олимпиады-2018

        10:03   13 Ноября 2017
        2732