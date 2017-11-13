«Миротворец» отправил в черный список легендарных актеров и режиссеров

Киев, 13 ноября. Скандальный украинский сайт «Миротворец» добавил сразу несколько легендарных советских актеров и режиссеров в черный список.

Так, в базу данных попал известный по фильмам «Золотой теленок», «Иван Васильевич меняет профессию» Леонид Куравлев.

Компанию ему составили режиссер фильмов «Мастер и Маргарита» и «Завтра была война» Юрий Кара, актер из картины «Москва слезам не верит» Юрий Васильев, актриса из «Тихого дона» Элина Быстрицкая.

В черном списке «Миротворца» оказался российский актер, режиссер и продюсер Федор Бондарчук, директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный, звезда фильма «Особенности национальной рыбалки» Алексей Булдаков, Денис Мацуев и другие.

Напомним, что в разное время в базу данных «Миротворца» попадали Алена Свиридова, Михаил Боярский, Потап и Настя Каменских и другие.

Ранее в базе данных «Миротворца» появились персональные данные трех сотен человек, участвовавших в строительстве моста через Керченский пролив.