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ВКС РФ нанесли свыше 20 авиаударов по позициям «Джебхат ан-Нусры» в Хаме и Идлибе
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    ВКС РФ нанесли свыше 20 авиаударов по позициям «Джебхат ан-Нусры» в Хаме и Идлибе

    16:35  13 Ноября 2017
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    ВКС РФ нанесли свыше 20 авиаударов по позициям «Джебхат ан-Нусры» в Хаме и Идлибе

    Хама, 13 ноября. ВКС РФ обеспечили воздушное прикрытие сирийским войскам в провинциях Хама и Идлиб.

    Ливанское информационное агентство «Аль-Масдар» сообщило, ссылаясь на местные источники, что российская военная авиация нанесла несколько ракетно-бомбовых ударов по позициям боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России) в районах населенных пунктов Рахджан, Аль-Кария и Умм Майаль.

    Это позволило Сирийской арабской армии значительно продвинуться в северных районах провинции Хама. Отмечается, что основной целью наступления является зачистка от исламистов бывшей военной авиабазы Абу-Дохур в провинции Идлиб.

    ВКС РФ нанесли свыше 20 авиаударов по позициям «Джебхат ан-Нусры» в Хаме и Идлибе

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #хама #вкс рф #идлиб #джебхат ан-нусра
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