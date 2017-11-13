ВКС РФ нанесли свыше 20 авиаударов по позициям «Джебхат ан-Нусры» в Хаме и Идлибе

Хама, 13 ноября. ВКС РФ обеспечили воздушное прикрытие сирийским войскам в провинциях Хама и Идлиб.

Ливанское информационное агентство «Аль-Масдар» сообщило, ссылаясь на местные источники, что российская военная авиация нанесла несколько ракетно-бомбовых ударов по позициям боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России) в районах населенных пунктов Рахджан, Аль-Кария и Умм Майаль.

Это позволило Сирийской арабской армии значительно продвинуться в северных районах провинции Хама. Отмечается, что основной целью наступления является зачистка от исламистов бывшей военной авиабазы Абу-Дохур в провинции Идлиб.

1 Организация запрещена на территории РФ.