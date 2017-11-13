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Неизвестный открыл стрельбу на концерте в Атланте, есть жертвы
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    Неизвестный открыл стрельбу на концерте в Атланте, есть жертвы

    16:31  13 Ноября 2017
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    Неизвестный открыл стрельбу на концерте в Атланте, есть жертвы

    Атланта, 13 ноября. Неизвестный открыл огонь во время концерта рэпера Cousin Stizz в американском городе Атланта (штат Джорджия). В результате происшествия два человека погибли, двое получили ранения.

    «Какие-то девушки позади сказали: «О боже, они мертвы!». Было настоящее безумие. Я должна была выбраться оттуда», — рассказала телеканалу Channel 2 одна из посетительниц концерта.

    Неизвестный открыл стрельбу на концерте в Атланте, есть жертвы

    В полиции рассказали, что две жертвы спровоцировали конфликт во время концерта. Они начали шуметь и забрались на сцену, сорвав представление. Один из присутствующих на концерте выразил недовольство и между ними завязался спор. Тогда недовольный срывом концерта зритель выхватил пистолет и выстрелил в хулиганов. В зале сразу же началась паника, и все зрители ринулись к выходу.     

    Рэпер Cousin Stizz опубликовал запись в Instagram, в которой заявил, что шокирован «бессмысленной жестокостью», которую проявил стрелок во время концерта.

    Напомним, что 5 ноября 26-летний мужчина расстрелял прихожан баптистской церкви возле Сан-Антонио в Техасе. В результате трагедии погибли 26 человек, еще 20 получили ранения.

     

    Автор: Геннадий Плющев
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    #стрельба #техас #концерт #атланта
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