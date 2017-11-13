Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Курды заявили, что «Хашд аш-Шааби» продолжает уничтожать дома граждан Туз-Хрмату
Происшествия
Самолет делегации Кремля сломался перед вылетом на переговоры с Эрдоганом
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Самолет делегации Кремля сломался перед вылетом на переговоры с Эрдоганом

    16:20  13 Ноября 2017  /обновлено: 17:04  13 Ноября 2017
    65

    Самолет делегации Кремля сломался перед вылетом на переговоры с Эрдоганом

    Москва, 13 ноября. Специальный летний отряд «Россия» заменил борт Ту-204, на котором российская делегация должна была вылететь в Сочи для переговоров с главой Турции Тайипом Эрдоганом.

    «Специальный летный отряд «Россия» оперативно предоставил запасной борт, чтобы делегация смогла вылететь из Москвы в Сочи», — заявила пресс-секретарь управляющего делами президента России Елена Крылова.

    По словам Крыловой, при проверке на самолете была обнаружена неисправность, однако она не уточнила, какая именно неисправность.

    Воздушное судно уже было готово для вылета, стюардессы проводили инструктаж безопасности. После чего неожиданно поступила информация о замене борта. В результате всех пассажиров проводили в терминал «Внуково-2».

    Среди пассажиров рейса был пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, помощник президента РФ Юрий Ушаков, а также члены российской делегации и представители отечественных СМИ.

    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #самолет #эрдоган #песков
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В Совфеде объяснили вторжение украинского дрона попыткой втянуть Россию в войну

        В Совфеде объяснили вторжение украинского дрона попыткой втянуть Россию в войну

        14:41   13 Ноября 2017
        836
        Семья Задорнова сообщила дату похорон сатирика в Латвии

        Семья Задорнова сообщила дату похорон сатирика в Латвии

        13:49   13 Ноября 2017
        635
        Мутко отреагировал на заявление журналиста ARD по РУСАДА

        Мутко отреагировал на заявление журналиста ARD по РУСАДА

        11:14   13 Ноября 2017
        882
        В Совфеде ответили на угрозы отстранения России от Олимпиады-2018

        В Совфеде ответили на угрозы отстранения России от Олимпиады-2018

        10:03   13 Ноября 2017
        2732