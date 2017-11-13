Самолет делегации Кремля сломался перед вылетом на переговоры с Эрдоганом

Москва, 13 ноября. Специальный летний отряд «Россия» заменил борт Ту-204, на котором российская делегация должна была вылететь в Сочи для переговоров с главой Турции Тайипом Эрдоганом.

«Специальный летный отряд «Россия» оперативно предоставил запасной борт, чтобы делегация смогла вылететь из Москвы в Сочи», — заявила пресс-секретарь управляющего делами президента России Елена Крылова.

По словам Крыловой, при проверке на самолете была обнаружена неисправность, однако она не уточнила, какая именно неисправность.

Воздушное судно уже было готово для вылета, стюардессы проводили инструктаж безопасности. После чего неожиданно поступила информация о замене борта. В результате всех пассажиров проводили в терминал «Внуково-2».

Среди пассажиров рейса был пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, помощник президента РФ Юрий Ушаков, а также члены российской делегации и представители отечественных СМИ.