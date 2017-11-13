Волонтер рассказала о деградации ВСУ в Донбассе: «Лучшие погибли в 2014-м»

Киев, 13 ноября. Волонтер и певица Соня Сотник заявила о невероятно низком уровне мотивации бойцов ВСУ в зоне так называемой АТО.

По мнению волонтера, военнослужащие ВСУ, которые находятся в Донбассе, отличаются довольно упадническими настроениями.

«Мы, артисты, не развлекаем их, мы просто занимаем их время, — рассказала она в эфире «Радио ROCKS». — Мы не спасем их от деградации, от падения боевого духа. Для чего нас приглашают? Чтобы хоть немного подбодрить их и увидеть улыбки».

Певица добавила, что еще три года назад участники АТО были заметно более мотивированные, передает «Политнавигатор». По ее мнению, они «делали все искренне», когда находились на юго-востоке Украины. Теперь же на фронте среди украинских военнослужащих наблюдается сплошная деградация.

«Я сейчас скажу ужасную вещь, возможно, неправильную, но самые лучшие погибли в 2014-м», — заключила Сотник.

Ранее стало известно, что киевские силовики 10 раз за прошедшее воскресенье, 12 ноября, обстреляли территорию Луганской народной республики.