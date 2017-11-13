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Весь мир
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Весь мир
«Хезболла» обвиняет Саудовскую Аравию в дестабилизации ситуации в Ливане
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    «Хезболла» обвиняет Саудовскую Аравию в дестабилизации ситуации в Ливане

    16:24  13 Ноября 2017
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    «Хезболла» обвиняет Саудовскую Аравию в дестабилизации ситуации в Ливане

    Бейрут, 13 ноября. Генеральный секретарь шиитского движения «Хезболла» Хасан Насралла заявил, что Саудовская Аравия пытается вмешаться во внутреннюю политику Ливана.

    По сообщению Хасана Насраллы Саудовская Аравия вынудила премьер-министра Ливана Саада Харири зачитать заявление об отставке. Сейчас Харири удерживается в Эр-Рияде и не может вернуться в Ливан. Лидер движения сопротивления подчеркнул, что саудовский режим объявил войну Бейруту и пытается натравить на Ливан Израиль.

    Насралла заявил, что Харири может вернуться в Ливан и принять любое решение о дальнейшем участии в политической жизни страны без давления со стороны Саудовской Аравии.

    Ранее Эр-Рияд обвинил «Хезболлу» и Иран во вмешательстве во внутреннюю политику Ливана.

    «Хезболла» обвиняет Саудовскую Аравию в дестабилизации ситуации в Ливане

    Автор: Алексей Громов
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    #хезболла #ливан #хасан насралла #кса
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