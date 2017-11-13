«Хезболла» обвиняет Саудовскую Аравию в дестабилизации ситуации в Ливане

Бейрут, 13 ноября. Генеральный секретарь шиитского движения «Хезболла» Хасан Насралла заявил, что Саудовская Аравия пытается вмешаться во внутреннюю политику Ливана.

По сообщению Хасана Насраллы Саудовская Аравия вынудила премьер-министра Ливана Саада Харири зачитать заявление об отставке. Сейчас Харири удерживается в Эр-Рияде и не может вернуться в Ливан. Лидер движения сопротивления подчеркнул, что саудовский режим объявил войну Бейруту и пытается натравить на Ливан Израиль.

Насралла заявил, что Харири может вернуться в Ливан и принять любое решение о дальнейшем участии в политической жизни страны без давления со стороны Саудовской Аравии.

Ранее Эр-Рияд обвинил «Хезболлу» и Иран во вмешательстве во внутреннюю политику Ливана.