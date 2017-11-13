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Женщина-маляр остается под завалами в саранской новостройке
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    Женщина-маляр остается под завалами в саранской новостройке

    16:20  13 Ноября 2017
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    Женщина-маляр остается под завалами в саранской новостройке

    Саранск, 13 ноября. Женщина-маляр 1977 года рождения остается под завалами многоэтажки в Саранске. 

    «Погибших двое: один мужчина 1959 года рождения, второй 1986 года рождения»,  — уточнил источник ФАН в экстренных службах города.

    По его словам, травмы получили двое строителей. Один из них, рабочий 1993 года рождения, доставлен в больницу, второй не получил серьезных повреждений, ему госпитализация не потребовалась.

    Как сообщалось ранее, сегодня в 14.09 мск в 10-этажном строящемся доме на перекрестке улицы Фурманова улицы Гагарина произошло обрушение лестничного марша с шестого по второй этаж.

     

    Автор: Ярослава Замысловатова
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    #обрушение #чп #рабочие #мордовия #саранск
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