Женщина-маляр остается под завалами в саранской новостройке

Саранск, 13 ноября. Женщина-маляр 1977 года рождения остается под завалами многоэтажки в Саранске.

«Погибших двое: один мужчина 1959 года рождения, второй 1986 года рождения», — уточнил источник ФАН в экстренных службах города.

По его словам, травмы получили двое строителей. Один из них, рабочий 1993 года рождения, доставлен в больницу, второй не получил серьезных повреждений, ему госпитализация не потребовалась.

Как сообщалось ранее, сегодня в 14.09 мск в 10-этажном строящемся доме на перекрестке улицы Фурманова улицы Гагарина произошло обрушение лестничного марша с шестого по второй этаж.