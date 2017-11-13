США готовят истребитель-бомбардировщик F-35 для войны с Россией и Китаем

ВВС США тестируют F-35 под открытым небом и в режиме симуляции для выполнения боевых задач и противостояния лучшим китайским и российским технологиям ПВО в рамках подготовки к угрозам, ожидаемым в середине 2020-х годов и позднее.

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «США готовят F-35 для противостояния российским и китайским ПВО» (F-35 Trains Against Russian & Chinese Air Defenses), опубликованный 11 ноября в издании Scout. Автор — Scout Warrior («Разведчик»).

Тестирование направлено на устранение угрозы самых современных систем ПВО, таких как российские системы, также принимаются во внимание потенциальные угрозы следующего поколения, сообщили в ВВС США.

Официальные представители американских ВВС пояснили, что в 2001 году угрозы имели в основном европейскую ориентацию — это российские системы СА-10 или СА-20. Теперь потенциальные угрозы включают в себя не только российские, но также китайские и азиатские системы.

Командование ВВС США пояснило, что российские и китайские цифровые зенитно-ракетные комплексы могут изменять частоты и легко приспосабливаться к различным обстоятельствам.

Угроза наземных ПВО является серьезной проблемой, потому что современные системы могут распознавать самолеты за сотни километров.

Кроме того, новейшие современные и будущие интегрированные системы ПВО используют более быстрые компьютерные процессоры, лучше синхронизируются друг с другом и используют более широкий диапазон частот. Все это в сочетании с умением обнаруживать самолеты на дальних расстояниях делает ПВО способным обнаруживать даже самолеты-невидимки, иногда с помощью радиолокационного наблюдения.

Российские СМИ недавно заявили, что технологии stealth бесполезны против русских ПВО. Российские С-300 и С-400 считаются одними из лучших в мире; кроме того, The National Interest сообщал, что Россия в настоящее время работает над системой С-500, способной уничтожать даже цели-«невидимки» на расстоянии до 200 км.

В то время как ВВС США нацелены на подготовку к маловероятным непредвиденным ситуациям потенциального взаимодействия с такими мощными соперниками как Россия или Китай, те, кто занимается планированием, признают, что гораздо больше озабочены тем, как противостоять противнику, который приобрел технологии ПВО у русских или китайцев. Разработчики из ВВС США подчеркивают, что, хотя не ожидается особого конфликта ни с одной конкретной страной, американская армия должна быть готова к любым непредвиденным ситуациям.

Целью подготовки к противостоянию новейшим угрозам, в рамках того, что командование американской авиации называет испытаниями «под открытым небом», является проверка, насколько F-35 может противостоять лучшим сегодняшним и будущим ПВО. При этом в ВВС США признают, что, когда дело доходит до высокотехнологичных быстро развивающихся будущих угроз, еще многое предстоит сделать. Именно здесь моделирование и симуляция играют огромную роль в подготовке, как отмечают разработчики.

В условиях симуляции будут готовить F-22 с авиабазы Ланджли, штат Вирджиния и F-35 с авиабазы Неллис, штат Невада.

Пилот F-35 может использовать систему АФАР, чтобы определять ПВО противника и уходить от него. Система также дает самолету возможности радиоэлектронной войны.

Часть идеи по модернизации F-35 заключается в разработке систем, которые могут быть модернизированы с помощью нового программного обеспечения по мере изменения угроз.

В случае, если F-35 не сможет полностью избежать наземных систем ПВО, истребитель может использовать свою скорость, маневренность и навыки воздушного боя для защиты от средств поражения, направленных в его сторону.

Спроектированный, чтобы лететь со скоростью выше 1770 километров в час и способный достигать скорости 1,6 чисел Маха, этот многофункциональный истребитель-бомбардировщик должен быть столь же быстрым и маневренным, как F-15 или F-16. При этом F-35 имеет целый ряд дополнительных функций и способностей.

В целом, ВВС США планируют закупить 1763 многоцелевых истребителей-бомбардировщиков F-35А. Это, в конечном итоге, составит очень большой процент всего флота реактивных истребителей. В настоящее время на службе у ВВС США находятся по меньшей мере 83 самолета F-35A.