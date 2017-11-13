Лучше доллар на чужбине, чем копейка на родине: за что гибнут украинские летчики в Африке

Даже после полутора месяцев, прошедших с момента катастрофы в Конго самолета Ан-12 с украинским экипажем на борту, официальный Киев так и не смог не только назвать точных причин трагедии, но и озвучить общее число граждан Украины, работающих в составе различных авиалиний на территории от Ливии до Анголы. В то же время президент страны Петр Порошенко рапортует об «успехах в развитии украинского авиастроения и начавшейся подготовке элитных кадров — как для ВВС, так и для гражданской авиации». При этом на днях представители ряда ветеранских и профсоюзных организаций Харькова, Днепропетровска и Чернигова пригрозили главе Украины и кабмину массовыми пикетами и другими акциями неповиновения, если Киев не обратит внимания на бедственное положение летчиков, из-за крайней нищеты вынужденных искать заработка в так называемых «странах третьего мира». Ситуацию изучал корреспондент Федерального агентства новостей.

Владимир Коркушко регулярно приходит к памятнику погибшим во время Великой Отечественной войны летчикам. Именно у этого монумента, расположенного неподалеку от авиаремонтного предприятия в небольшом городке в Сумской области, он чувствует себя нужным, а главное — востребованным.

«Верю, что павшие в боях с нацистами и террористами пилоты, а также сотни гражданских летчиков, сегодня практически ежемесячно гибнущих на опасных маршрутах в Африке, оценят мою инициативу выразить президенту презрение против унижения, которому мы, летчики, подвергаемся», — несколько пафосно заявляет он в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Но по-другому Владимир Иванович, подполковник ВВС в отставке, уже не может. Недавно он сам — бывший участник боевых действий в Судане — потерял в африканском государстве Сьерра-Леоне сына. По некоторым данным, самолет Коркушко-младшего, перевозивший гражданский груз и нескольких пассажиров из столицы страны Фритауна в Либерию, упал через полчаса после взлета: машина и экипаж найдены так и не были.

«Пока что я живу надеждой, — говорит отставной подполковник. — Но я никогда не прощу нынешней украинской власти, которая довела моего сына до полного обнищания, и он, профессиональный летчик, был вынужден подписать контракт с сомнительной международной фирмой».

Идею Владимира Ивановича об открытом письме президенту Украины Петру Порошенко и украинскому премьеру Владимиру Гройсману поддержали более пятисот активистов организаций воинов-интернационалистов, а также представителей общественных движений.

«Из-за недальновидной политики Банковой (улица в правительственном квартале Киева, название которой стало синонимом украинской власти — прим. ФАН) из страны в буквальном смысле бегут лучшие пилоты, многие из которых впоследствии гибнут в локальных конфликтах в «горячих точках», — отмечается, в частности, в послании. — Сосредоточив внимание на проблемах Донбасса и наращивании вооружений, вы забываете о людях, которые в ближайшем будущем от вас полностью отвернутся».

Эксперты не сомневаются в том, что отставные летчики (действующим военным по украинским законам нельзя создавать профсоюзные организации — прим. ФАН) в ближайшее время начнут блокировать центральные улицы Киева.

«На Украине распространена практика пышных похорон погибших участников АТО, — отметил в комментарии корреспонденту ФАН европейский правозащитник Къяртан Селнес. — Остальные для Киева не представляют политического интереса. Складывается впечатление, что Порошенко сотоварищи попросту стыдно за соотечественников-профессионалов, ищущих спасения от бедности за рубежом. Нет никаких сомнений, что благодаря активистам об этой проблеме заговорят на международном уровне».

При этом украинские летчики по-прежнему готовы выполнять самые сложные вылеты и рейсы в наиболее опасных регионах мира.

«Я получил предложение обеспечивать безопасность гуманитарной миссии в Сомали, — рассказал Федеральному агентству новостей бывший выпускник Киевского института гражданской авиации (ныне национальный авиационный университет) Андрей. — Согласился, даже несмотря на то, что могу погибнуть в любую минуту. На Украине у меня жена и дочь. Конечно, я думаю о них, но лучше под угрозой смерти я заработаю доллар за границей, чем буду под угрозой унижения получать копейки здесь».

И таких как Андрей на Украине сегодня тысячи.