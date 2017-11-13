Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Курды заявили, что «Хашд аш-Шааби» продолжает уничтожать дома граждан Туз-Хрмату
Политика
Жириновский озвучил свой лозунг для выборов-2018
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Жириновский озвучил свой лозунг для выборов-2018

    15:41  13 Ноября 2017
    170

    Жириновский озвучил свой лозунг для выборов-2018

    Москва, 13 ноября. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, с каким лозунгом пойдет на президентские выборы, которые состоятся в марте 2018 года. Об этом он сообщил в ходе лекции на социологическом факультете  МГУ имени М.В. Ломоносова.

    Жириновский сообщил, что лозунг его предвыборной кампании будет звучать следующим образом: «Мощный рывок вперед». Лозунг глава ЛДПР охарактеризовал как «безобидный». 

    Политик пояснил, что «мощный рывок» должен произойти в различных сферах жизни, в том числе в культуре, образовании, экономике и во внешней политике. Жириновский уверен, что вся страна хочет этого «мощного рывка».

    Напомним, предвыборная кампания официально стартует в декабре.  

    Автор: Владимир Багров
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #жириновский #выборы-2018
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В Совфеде объяснили вторжение украинского дрона попыткой втянуть Россию в войну

        В Совфеде объяснили вторжение украинского дрона попыткой втянуть Россию в войну

        14:41   13 Ноября 2017
        836
        Семья Задорнова сообщила дату похорон сатирика в Латвии

        Семья Задорнова сообщила дату похорон сатирика в Латвии

        13:49   13 Ноября 2017
        635
        Мутко отреагировал на заявление журналиста ARD по РУСАДА

        Мутко отреагировал на заявление журналиста ARD по РУСАДА

        11:14   13 Ноября 2017
        882
        В Совфеде ответили на угрозы отстранения России от Олимпиады-2018

        В Совфеде ответили на угрозы отстранения России от Олимпиады-2018

        10:03   13 Ноября 2017
        2732