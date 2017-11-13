Жириновский озвучил свой лозунг для выборов-2018

Москва, 13 ноября. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, с каким лозунгом пойдет на президентские выборы, которые состоятся в марте 2018 года. Об этом он сообщил в ходе лекции на социологическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова.

Жириновский сообщил, что лозунг его предвыборной кампании будет звучать следующим образом: «Мощный рывок вперед». Лозунг глава ЛДПР охарактеризовал как «безобидный».

Политик пояснил, что «мощный рывок» должен произойти в различных сферах жизни, в том числе в культуре, образовании, экономике и во внешней политике. Жириновский уверен, что вся страна хочет этого «мощного рывка».

Напомним, предвыборная кампания официально стартует в декабре.