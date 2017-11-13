Итоги саммита АТЭС в Дананге: Россия не согласилась на американские условия

10–11 ноября лидеры АТЭС провели юбилейную, 25-ю по счету, встречу, «хозяином» которой — весьма символично в год столетия Великого Октября — стала Социалистическая Республика Вьетнам.

Из экономик Тихоокеанского региона в организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества не представлены только КНДР, Колумбия, Эквадор, страны Центральной Америки, расположенные между Мексикой и Южной Америкой, а также микроскопические островные государства.

В то же время присутствие здесь КНР, США, Японии, России, Индонезии, Мексики, Кореи, Канады, Австралии, Тайваня, Малайзии и Филиппин, входящих в топ-30 по размерам ВВП, делает данную «площадку» одной из важнейших для глобальной экономики.

И как раз в этой сфере на саммите АТЭС произошли весьма серьезные «подвижки».

Тихоокеанское партнерство: теперь без США

Прежде всего, приехавший в Дананг в рамках своего большого тихоокеанского турне по маршруту Япония–Корея–КНР–Вьетнам–Филиппины Дональд Трамп подтвердил свой отказ не только от проекта Тихоокеанского торгового партнерства (ТТП), но и от многосторонних экономических договоров в принципе, явно имея в виду знаменитую НАФТА, объединяющую США не только с Канадой, но и с «проблемной» Мексикой.

Понятно, что в любых двусторонних межгосударственных переговорах, приверженцем которых объявляет себя 45-й президент Соединенных Штатов, его страна будет «по умолчанию» иметь преимущество перед партнерами, даже в случае с Китаем. Но здесь важно то, что остальные участники ТТП после отказа США от участия не последовали их примеру и, несмотря на все трудности, сохранили данный формат сотрудничества.

Правда, формат был сохранен без смены США на КНР в качестве лидера, что делает Тихоокеанское партнерство еще более привлекательным для его участников, позволяя объединить свои усилия против финансово-экономического доминирования как Вашингтона, так и Пекина. Для тех же Японии и Южной Кореи подобное развитие событий — неожиданный и весьма ценный подарок, позволяющий им уже в обозримой перспективе осуществить «перезапуск» своих экономик.

Так что в целом успешная «монетизация» глобального лидерства США, которую сегодня осуществляет Трамп, чрезвычайно опасна для Америки в дальнейшем. Лидерство — такой товар, который легко можно продать, но который потом не купишь ни за какие деньги…

Россия и АТЭС: вступать не имеет смысла

Вопрос о вступлении России в ТТП до сих пор всерьез не ставился, российские представители в обсуждениях его протоколов не участвовали, поэтому сегодня говорить о каком-то учете интересов нашей страны в случае вступления не приходится. Да Россия, собственно, в этом и не нуждается, активно развивая те же самые двусторонние связи и не претендуя на роль финансово-экономического центра Азиатско-Тихоокеанского региона, как это делают США и КНР.

В своей статье, опубликованной накануне вьетнамского саммита АТЭС, Владимир Путин выдвинул широкую программу перспективных проектов: как межгосударственных с участием РФ, так и на собственно российской территории. Обсуждению этих проектов и встречных предложений потенциальных партнеров во многом и были посвящены его встречи в Дананге (по хронологической очередности) с лидерами Филиппин, Японии, Вьетнама и КНР.

В таком контексте вызвавший широкий резонанс в медиасфере отказ американской стороны от первоначально ею же анонсированной полноформатной личной встречи Трампа и Путина выглядит весьма странным со всех возможных точек зрения: политической, экономической, информационной и так далее, — дипломатическим ходом.

Читайте также: Путин на саммите АТЭС: его встреча с Трампом нужнее Вашингтону, чем Москве

Кстати, в своей речи на саммите американский президент еще раз заявил о желании нормализовать отношения с Путиным и Россией, но только в случае «встречных шагов», то есть, читай, уступок с российской стороны.

Путин и Трамп: а поговорить?

Видимо, именно этот момент стал истинным «камнем преткновения», не позволившим лидерам двух сверхдержав устранить те протокольные нестыковки, которые они выдвинули в качестве причины их несостоявшейся встречи: Россия не согласилась выполнять американские условия.

То, что американцы вздумали, как объяснил Дмитрий Песков, провести эту встречу на американской территории (то же самое было и в Гамбурге на июльском саммите G20, поэтому, согласно нормам дипломатического протокола, теперь пространство переговоров должно было находиться под российским контролем) и в неудобное для российского президента время — судя по всему, только «вершина айсберга».

Конечно, в ходе саммита АТЭС Путин и Трамп лично общались, как минимум, трижды, демонстрируя друг другу неизменное расположение и отсутствие каких-либо коммуникативных проблем. Одним из свидетельств тому стало и подписание совместного меморандума по Сирии, подготовленного Сергеем Лавровым и Рексом Тиллерсоном. Но по-настоящему серьезные проблемы (Сирия к ним, очевидно, уже не относится), как правило, «на ногах» за пять минут не обсуждаются.

Читайте также: Инцидент в Дананге: эксперты о причинах срыва встречи Путина и Трампа

Поэтому после Дананга американский президент «наехал» на тех, кто ограничивает его возможности по переговорам с Москвой, а его российский коллега кратко пообещал, что виновные «будут наказаны», не уточнив, кто именно в данной ситуации относится к категории «виновных» и какой характер будет носить обещанное наказание. В любом случае, кризис в российско-американских отношениях продолжается, интрига закручивается все сильнее, а объем проблем, подлежащих обсуждению между Кремлем и Белым домом в формате закрытой личной встречи (и уж точно — не по телефону), растет, словно снежный ком.

Вряд ли планам противников Путина и Трампа уже в ближайшее время отстранить их от власти суждено сбыться. Поэтому не прошедшую во Вьетнаме встречу двух лидеров трудно назвать отмененной — скорее, она просто перенесена на менее «токсичное» для них место и время.