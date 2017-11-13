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Сирия сегодня: Анкара предложила Москве план действий по Африну, в ЕС не ожидают притока боевиков из САР
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    Сирия сегодня: Анкара предложила Москве план действий по Африну, в ЕС не ожидают притока боевиков из САР

    16:15  13 Ноября 2017
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    Африн

    Сирия, 13 ноября. Турция предложила России план совместных действий по сирийскому Африну. Координатор ЕС по борьбе с терроризмом не ожидает притока боевиков из Сирии. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

    План по Африну

    Турецкая сторона предложила Российской Федерации план совместных действий по сирийскому городу Африн и даже получила положительную оценку, сообщил журналистам глава турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган.

    В настоящее время населенный пункт находится под контролем сил самообороны сирийских курдов, которых турецкие власти считают террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана (РПК).

    Реджеп Тайип Эрдоган

    «Мы взяли под охрану свою границу в сирийском Идлибе, Африн — тоже приграничная с нами провинция. Мы не можем игнорировать угрозу, исходящую из Африна, решительно настроены предпринять нужные шаги. Мы провели переговоры с РФ по совместным действиям там. Их положительный взгляд на наши планы дает новые возможности», — заявил турецкий лидер во время пресс-конференции.

    В ЕС не ждут притока боевиков ИГИЛ1

    Координатор Европейского союза по борьбе с терроризмом Жиль де Керков сообщил, что не ждет увеличения массового притока в Европу боевиков из САР. Такого мнения он придерживается даже несмотря на то, что в ближневосточной стране наблюдается разгром боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1.

    «Массового возвращения боевиков не произойдет», — уверенно заявил де Керков.

    Бельгиец отметил, что к рядам радикальных исламистов примкнуло около 5 тысяч выходцев из стран-членов Европейского союза. При этом полторы тысячи уже вернулись. Среди остающихся 2,5 тысяч много женщин и детей.

    Террористы в САР

    «Могут быть отдельные попытки возвращения через непрямые миграционные потоки, но без массового возвращения», — сообщил представитель ЕС.

    Напомним, в октябре еврокомиссар по безопасности Евросоюза Джулиан Кинг сообщил, что в базы данных европейской полицейской организации Europol «внесены около восьми тысяч потенциальных «иностранных боевиков», которые идентифицированы и подозреваются странами-членами ЕС».

    Шесть нарушений

    За минувшие сутки российские сотрудники комиссии по перемирию в САР зафиксировали шесть нарушений режима прекращения огня, турецкие — девять. Об этом говорится в информационном бюллетене военного ведомства России.

    Военная полиция РФ в САР

    «Зафиксировано шесть случаев стрельбы в провинциях: Алеппо — четыре, Хомс — один, Даръа — один. Турецкой частью представительства зафиксировано девять нарушений в провинциях: Алеппо — четыре, Дамаск — пять», — отмечается в документе.

    Большинство случаев нарушения перемирия установлено в районах, которые в настоящее время находятся под контролем боевиков террористических группировок «Джебхат ан-Нусра1» и «Исламское государство» (оба бандформирования запрещены в РФ — прим. ФАН).

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Чемеков
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #путин #россия #террористы #турция #москва #игил #эрдоган #анкара #боевики #джебхат ан-нусра #африн #план
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