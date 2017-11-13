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Украина
В Киеве заявили, что Польша, Венгрия и Румыния готовятся к разделу Украины
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    В Киеве заявили, что Польша, Венгрия и Румыния готовятся к разделу Украины

    16:31  13 Ноября 2017
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    В Киеве заявили, что Польша, Венгрия и Румыния готовятся к разделу Украины

    Киев, 13 ноября. Экс-заместитель секретаря Совбеза Украины Степан Гавриш заявил, что Румыния, Венгрия и Польша готовятся к грядущему распаду Украины и дрейфу ее бывших земель в состав этих стран. Он отметил, что теперь даже в окружении президента государства Петра Порошенко не удивятся тому, что Украина навсегда потеряет Донбасс, как и Крым.

    «Сегодня все готовятся — и венгры, и румыны, и поляки, к тому, что автономизация Украины и федерализация Украины могут привести к тому, что возникнет вопрос дрейфа этих отдельных регионов одних к России, а других к Польше и Венгрии», — сказал Гавриш.

    По его словам, в окружении Порошенко уже признают, что Донбасс не нужен Украине, как и Крым, потому, что по факту Киев не делает ничего для того, чтобы вернуть его. Сейчас украинская сторона рассчитывает на то, что миротворцы ООН надолго заморозят конфликт в Донбассе. 

    «Создание там автономии приведет к тому, что завтра возникнет Галицкая народная республика, Закарпатская», — резюмировал он, передает издание «ПолитНавигатор».

    Напомним, ранее американское издание The New York Times опубликовало статью с картой, на которой Крым отмечен тем же цветом, что и территория России

    Автор: Тимур Румянцев
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