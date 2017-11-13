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Девушку с iPhone обнаружили на картине 1860 года
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    Девушку с iPhone обнаружили на картине 1860 года

    16:07  13 Ноября 2017  /обновлено: 16:30  13 Ноября 2017
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    Девушку с iPhone обнаружили на картине 1890 года

    Вена, 13 ноября. На известной картине австрийского художника Фердинанда Георга Вальдмюллера «Ожидаемая» увидели iPhone в руках женщины. Об этом пишет издание Motherboard. 

    По данным газеты, «яблочный» смартфон разглядел бывший государственный служащий Питер Рассел. По словам экс-чиновника, на картине девушка, которая внимательно что-то разглядывает в своих руках. Этот предмет, по мнению шотландца, похож на iPhone.

    «Меня больше всего удивляет то, насколько технологии меняют восприятие картины и влияют на контекст», — уточнил мужчина. 

    Как отметил исполнительный директор австрийского арт-агентства Геральд Вайнполтер, девушка, изображенная на картине, несет в руках молитвенник, а не телефон.

    Напомним, минувшим летом на фреске «Мистер Пинчон и поселение Спрингфилд» итальянского художника Умберто Романо увидели индейца со смартфоном. 

    Автор: Дана Балан
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    #iphone #картина #вальдмюллер
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