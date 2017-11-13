Девушку с iPhone обнаружили на картине 1860 года

Вена, 13 ноября. На известной картине австрийского художника Фердинанда Георга Вальдмюллера «Ожидаемая» увидели iPhone в руках женщины. Об этом пишет издание Motherboard.

По данным газеты, «яблочный» смартфон разглядел бывший государственный служащий Питер Рассел. По словам экс-чиновника, на картине девушка, которая внимательно что-то разглядывает в своих руках. Этот предмет, по мнению шотландца, похож на iPhone.

Just like her on the dating app in Walmüller's Die Erwartete (c. 1850): pic.twitter.com/Lakl0vCkri — Peter A. Russell2291 (@Planet_Pedro) October 23, 2017

«Меня больше всего удивляет то, насколько технологии меняют восприятие картины и влияют на контекст», — уточнил мужчина.

Как отметил исполнительный директор австрийского арт-агентства Геральд Вайнполтер, девушка, изображенная на картине, несет в руках молитвенник, а не телефон.

Напомним, минувшим летом на фреске «Мистер Пинчон и поселение Спрингфилд» итальянского художника Умберто Романо увидели индейца со смартфоном.