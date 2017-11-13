Москва будет добиваться ответов на вопросы по сирийскому докладу ОЗХО

Москва, 13 ноября. Россия будет добиваться ответов на поставленные ею вопросы по докладу ОЗХО, который касался случаев применения химического оружия в Сирии. Об этом в понедельник заявил глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД РФ Михаил Ульянов.

«Мы будем, в том числе публично, добиваться ответа на поставленные нами вопросы. Если российские выводы кого-то не устраивают, то оппоненты должны представить обоснованные возражения или согласиться с тем, что российские выводы бесспорны», — отметил он.

Напомним, что ранее Организация по запрещению химического оружия предоставила доклад, в котором специалисты возложили ответственность за инцидент в Хан-Шейхуне на сирийские власти. Официальный Дамаск опроверг выдвинутые против него обвинения, назвав их политически мотивированными. Москва также подвергла доклад критике, поскольку в нем не были отражены доводы российских специалистов.