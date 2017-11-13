Два человека погибли при обрушении в многоэтажке в Саранске

Саранск, 13 ноября. Два погибли при обрушении лестничного пролета в строящейся многоэтажке в Саранске.

По данным источника ФАН, в настоящее время спасатели достали из-под завалов двух человек без признаков жизни. В данный момент спасатели пытаются извлечь тело третьего, который тоже, возможно, не выжил.

Ранее сообщалось о том, что двое рабочих были госпитализированы, а судьба троих была неизвестна.

Кроме того, стало известно, что обрушение произошло с первого по шестой этаж. Все погибшие и пострадавшие — строители.