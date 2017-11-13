ВВС Сирии атаковали позиции ИГ в районе Абу-Кемаля

Абу-Кемаль, 13 ноября. Сирийская военная авиация уничтожила несколько десятков боевиков «Исламского государства»1 около Абу-Кемаля.

Сирийские информационные агентства сообщили об успешной воздушной операции, проведенной сирийскими военными летчиками в районе населенного пункта Абу-Кемаль провинции Дейр-эз-Зор. По данным источников в результате авианалета было уничтожено несколько опорных пунктов террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) к западу от Абу-Кемаля. В результате ракетно-бомбового удара ликвидировано несколько десятков игиловцев.

По данным разведки среди погибших три командира «Халифата», известные под именами Хани аль-Тальджи, Абу Мохаммад Сафи и Абу Манзар Чечени. Во время налета уничтожено большое количество оружия, боеприпасов и оборудования «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.