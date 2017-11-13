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Мединский рассказал Путину о рекордных сборах российского кино
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    Мединский рассказал Путину о рекордных сборах российского кино

    18:00  13 Ноября 2017
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    Мединский рассказал Путину о рекордных сборах российского кино

    Москва, 13 ноября. За девять месяцев 2017 года российская киноиндустрия поставила беспрецедентный с 1991 года рекорд по количеству зрителей и сборам. Об этом рассказал президенту Владимиру Путину глава министерства культуры Владимир Мединский.

    «В прошлом году мы поставили рекорд по количеству зрителей и по сборам в российском кино начиная с 1991 года, и за девять месяцев этого года мы этот годовой рекорд уже побили», — с гордостью объявил Мединский на встрече с президентом.

    По словам главы Минкультуры, по прогнозу за текущий год сборы российского кино в отечественном кинопрокате превысят 10 млрд рублей, а доля зрителей — превысит 20% от общего количества — этих результатов удалось достичь, по словам Мединского, несмотря на условия «сверхсвободного рынка» кинопроката в России.

    Мединский рассказал Путину о рекордных сборах российского кино

    «Я всегда говорю о том, что хотелось бы позаимствовать европейскую систему госпротекционизма», — подчеркнул глава Минкультуры.

    В ходе беседы Мединский пригласил президента Путина посетить студию «Союзмультфильм», которая, по словам министра, «фактически возрождается с нуля» во исполнение поручений президента.

    Автор: Валентин Меликов
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    #путин #мединский
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