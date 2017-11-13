Мединский рассказал Путину о рекордных сборах российского кино

Москва, 13 ноября. За девять месяцев 2017 года российская киноиндустрия поставила беспрецедентный с 1991 года рекорд по количеству зрителей и сборам. Об этом рассказал президенту Владимиру Путину глава министерства культуры Владимир Мединский.

«В прошлом году мы поставили рекорд по количеству зрителей и по сборам в российском кино начиная с 1991 года, и за девять месяцев этого года мы этот годовой рекорд уже побили», — с гордостью объявил Мединский на встрече с президентом.

По словам главы Минкультуры, по прогнозу за текущий год сборы российского кино в отечественном кинопрокате превысят 10 млрд рублей, а доля зрителей — превысит 20% от общего количества — этих результатов удалось достичь, по словам Мединского, несмотря на условия «сверхсвободного рынка» кинопроката в России.

«Я всегда говорю о том, что хотелось бы позаимствовать европейскую систему госпротекционизма», — подчеркнул глава Минкультуры.

В ходе беседы Мединский пригласил президента Путина посетить студию «Союзмультфильм», которая, по словам министра, «фактически возрождается с нуля» во исполнение поручений президента.