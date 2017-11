Москва, 13 ноября. Смартфон iPhone 6S Plus резко подешевел в России: гаджет на данный момент можно приобрести примерно за 30 тысяч рублей.

Напомним, изначально стоимость iPhone 6S Plus в России достигала 60 тысяч рублей. Однако выход новинок — iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X — обрушил цены на уже устаревшую модель. Эксперты отмечают, что такое резкое снижение стоимости iPhone 6S Plus связано с возросшим спросом на новые модели устройств.

Отмечается, что iPhone 6S Plus с памятью 32 и 128 Гб можно приобрести теперь за 37,4 тысячи и 40 тысяч рублей соответственно. А смартфон с памятью 16 Гб и вовсе можно приобрести 29,7 тысячи рублей, передает «Известия».

Для сравнения, стоимость iPhone X в настоящее время в России достигает 92 тысяч рублей. А минимальная цена новинки составляет 82 тысячи рублей.