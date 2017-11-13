Украинский политик жестко ответил на российском ТВ на «шутку» Турчинова о расстрелах

Темой жесткого обсуждения в программе «Время покажет» на Первом канале стало очередное скандальное заявление секретаря совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова. Ранее Турчинов заявил, что любое сотрудничество с Россией является пособничеством врагу, и виновных в этом будут сурово наказывать — сажать в тюрьму или даже расстреливать.

«Если будет хоть один намек на сотрудничество, усиливающее обороноспособность Российской Федерации, — извините, будем арестовывать и расстреливать. Других вариантов нет. Когда расстреливать? Это обсудим отдельно», — сказал глава СНБО.

«Это троллинг, у нас нет в стране смертной казни», — «заступилась» за Турчинова украинский политолог Янина Соколовская.

«Дядя так шутит? С таким серьезным лицом?» — уточнил ведущий Артем Шейнин.

«Ну да, он всегда с серьезным лицом говорит», — продолжала уверять Соколовская.

«Да это просто очень смешная шутка!» — с сарказмом воскликнул ведущий, предложив, как в известных детских стихах Сергея Михалкова, найти для Турчинова переводчика.

«Нам нужен толкователь, для Саши, у которого во рту каша», — сказал ведущий, напомнив знаменитые стихи: «Живет на свете Саша. Во рту у Саши каша. <…> Нам нужен переводчик его переводить».

«Они уже три с половиной — четыре года так «шутят», — отметил украинский политик левых взглядов Василий Волна, — А тем временем по данным немецкой разведки в Донбассе убили 50 тысяч человек. Шутя. В этих «шутках» нет ни грана шуток».

По словам Волны, Турчинов одна из самых влиятельных фигур на Украине, влиятельнее даже, чем президент страны Петр Порошенко. Политик даже заявил, что глава СНБО может быть связан с некими «эскадронами смерти».

«Что вы несете чушь?» — спросила Соколовская, по словам которой должность Турчинова как главы СНБО не такая уж важная.

«Это синекура и не больше, а решает все Порошенко, — отметила она. — И никаких «эскадронов смерти» на Украине нет».

«Это тот самый шутник, которые отправил артиллерию и танки против мирных жителей Донбасса», — не согласился Волна со столь мягкой оценкой Турчинова, напомнив о судьбе убитого на Украине писателя Олеся Бузины.

«Народ Украины плачет от этих шуток», — написала в Twitter программы одна из телезрительниц.