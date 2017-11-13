Пушилин отреагировал на публикацию WSJ о 20 тысячах миротворцев в Донбассе

Председатель народного совета ДНР Денис Пушилин отреагировал на публикацию газеты The Wall Street Journal, в которой говорилось о том, что США предложат России отправить 20 тысяч миротворцев в Донбасс. В эфире программы «Время покажет» на Первом канале Пушилин заявил о том, что данная новость вызвала у жителей республики немалое удивление.

«Самое большее удивление испытали, наверное, испытали наши местные ОБСЕ-шники из донецкого офиса. Они сразу начали с практической точки зрения: «Это практически по 50 человек на каждого, а где они будут жить? А как они будут ездить?» Это просто огромное количество [миротворцев]. Если относиться к этому серьезно, то естественно, что это [новость о 20 тысячах миротворцев в Донбассе] вызывает много мыслей: что за этим стоит?» — задался вопросом Пушилин.

По словам Пушилина, тема размещения вооруженного миротворческого контингента в Донбассе стала наиболее обсуждаемой в рамках урегулирования вооруженного конфликта на юго-востоке Украины. И каждая сторона смотрит на размещение миротворцев по-разному.