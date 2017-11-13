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Пушилин отреагировал на публикацию WSJ о 20 тысячах миротворцев в Донбассе
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    Пушилин отреагировал на публикацию WSJ о 20 тысячах миротворцев в Донбассе

    15:49  13 Ноября 2017
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    Пушилин отреагировал на публикацию WSJ о 20 тысячах миротворцев в Донбассе

    Председатель народного совета ДНР Денис Пушилин отреагировал на публикацию газеты The Wall Street Journal, в которой говорилось о том, что США предложат России отправить 20 тысяч миротворцев в Донбасс. В эфире программы «Время покажет» на Первом канале Пушилин заявил о том, что данная новость вызвала у жителей республики немалое удивление.

    «Самое большее удивление испытали, наверное, испытали наши местные ОБСЕ-шники из донецкого офиса. Они сразу начали с практической точки зрения: «Это практически по 50 человек на каждого, а где они будут жить? А как они будут ездить?» Это просто огромное количество [миротворцев]. Если относиться к этому серьезно, то естественно, что это [новость о 20 тысячах миротворцев в Донбассе] вызывает много мыслей: что за этим стоит?» — задался вопросом  Пушилин.

    По словам Пушилина, тема размещения вооруженного миротворческого контингента в Донбассе стала наиболее обсуждаемой в рамках урегулирования вооруженного конфликта на юго-востоке Украины. И каждая сторона смотрит на размещение миротворцев по-разному.

    «Россия, внеся свою резолюцию, предполагала прекращение боевых действий, чтобы перестали погибать люди. Это позиция России. Для нас [для ДНР] она абсолютно понятна, и мы ее поддержали. <…> Позиция Украины — фактически оккупировать [Донбасс] чужими руками. Со статусом миротворца ООН, 20 тысяч человек — это очень много», — заключил Пушилин.

    Автор: Михаил Блинов
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    #донбасс #украина
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