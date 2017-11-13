Лестничный пролет обрушился в многоэтажке в Саранске, есть раненые

Саранск, 13 ноября. Двух человек спасли из строящегося дома в Саранске, где сегодня по обрушился лестничный пролет. Судьба еще троих пока остается неизвестной.

Как стало известно ФАН, объект находится на улице Фурманова, 16А. В настоящее время известно о пяти пострадавших, уточнил источник в экстренных службах Мордовии.

При этом местные СМИ утверждают, что в результате обрушения погиб один рабочий, еще трое остаются под завалами.

Вся информация в данный момент уточняется.



