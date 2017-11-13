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Будем отлавливать по-охотничьи: в Госдуме предостерегли Киев от отправки БПЛА в Россию
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    Будем отлавливать по-охотничьи: в Госдуме предостерегли Киев от отправки БПЛА в Россию

    15:27  13 Ноября 2017
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    Будем отлавливать по-охотничьи — в Госдуме предостерегли Киев от отправки БПЛА в Россию

    Украинский беспилотник минувшим вечером вторгся в российское воздушное пространство в Брянской области. Как сообщают СМИ со ссылкой на источник, дрон, по всей видимости, пытался пересечь  украино-российскую границу незаметным за счет высокой скорости. Это не первый раз, когда российская сторона фиксирует подобного рода нарушения, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов. В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей он подчеркнул, что Россия никому не позволит безнаказанно вторгаться в ее воздушное пространство.

    «Такая оперативная информация действительно имеется, однако пока не на официальном уровне. Фиксация аналогичных фактов была и на других участках, в частности в Ростовской области. Подобные явления становятся закономерностью, поэтому мы вынуждены считать, что это целенаправленная проверка бдительности наших пограничных структур и тех, кто отвечает за устойчивость нашей границы. Поэтому, это не случайное явление, — комментирует для ФАН председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

    Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов

    Радиолокационное оборудование, как сообщили СМИ со ссылкой на «Интерфакс», в автоматическом режиме зафиксировало вечером в воскресенье, 12 ноября, и подало соответствующий сигнал о несогласованном пересечении границы под Брянском украинским БПЛА. Источник также добавил, что вероятнее всего, летательный аппарат «пытался пересечь украино-российскую границу незамеченным за счет высокой крейсерской скорости  — 130 км/ч».

    Валерий Шаманов считает, что «учитывая достаточно стабильную обстановку на границе на территории Брянской области с сопредельным государством, ранее не было необходимости выстраивать систему по предотвращению полетов, потому что подобных нарушений до этого зафиксировано не было».

    «Учитывая новые обстоятельства, наверняка будут предприняты дополнительные меры, и соответствующее заявление по линии МИД России будет сделано. На своей территории мы обязательно будем принимать меры. У нас есть специальные подразделения, которые будут, скажу так, по-охотничьи отлавливать эти дроны, а по начинке будем судить, какие цели та сторона преследовала, — подчеркнул политик. — Безнаказанно мы не позволим летать в нашем воздушном пространстве, кому бы эти дроны не принадлежали».

    Автор: Алиса Яковлева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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