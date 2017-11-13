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Москвичи смогут обратиться к ЦОДД в Instagram
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    Москвичи смогут обратиться к ЦОДД в Instagram

    16:11  13 Ноября 2017
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    Москвичи смогут обратиться к ЦОДД в Instagram

    Москва, 13 ноября. Центр организации дорожного движения Москвы будет принимать обращения горожан через аккаунт в Instagram.

    Направить обращения москвичи смогут в аккаунт @codd_moscow.

    «Для того чтобы направить обращение, достаточно разместить пост с привязкой к адресу и отметить его хештегом #цоддвработу или написать в Direct с описанием проблемы», — цитирует пресс-службу ЦОДД «Ридус».

    Через Instagram ЦОДД планирует информировать граждан об изменениях схем дорожного движения, ограничении проезда и закрытии дорог.

    У ЦОДД также есть страницы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook и Twitter, пишет «Вечерняя Москва».

    Москвичи смогут обратиться к ЦОДД в Instagram

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #москва #дороги #цодд
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