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Россию ожидает долголетний спор о принадлежности шельфа в Арктике
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    Россию ожидает долголетний спор о принадлежности шельфа в Арктике

    16:13  13 Ноября 2017
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    Россия начнет консультации с рядом стран по шельфу Арктики в 2018 году

    Москва, 13 ноября. В будущем году российская сторона начнет экспертные дискуссии с представителями Норвегии, Дании, США и Канады по вопросу принадлежности подводных тектонических структур Северного Ледовитого океана к различным участкам Арктики. Об этом рассказал в понедельник заместитель директора по геологическому направлению Института океанологии имени Ширшова РАН Леопольд Лобковский. 

    По его словам, заявки в комиссию ООН на определение внешних рубежей континентального шельфа в Арктике подали Осло и Копенгаген. Кроме того, в скором времени должна поступить заявка из Оттавы, а далее — от Вашингтона. 

    Россия начнет консультации с рядом стран по шельфу Арктики в 2018 году

    Он подчеркнул, что со всеми государствами необходимо будет проводить консультации, согласовывать российскую заявку, учитывая общие проблемы, связанные с присоединением хребтов Ломоносова и Альфа-Менделеева к разным континентальным окраинам Арктического океана.

    Лобковский уточнил, что старт консультаций ожидается в будущем году, передает РИА Новости.

    Он также добавил, что эти консультации могут длиться годы, поскольку они осложнены санкциями. ООН едва ли удовлетворит российскую заявку без согласования с указанными странами, считает эксперт.

    «Она (ООН — Прим.ред.) будет на них смотреть, начнутся споры», — отметил Лобковский.

    Россия начнет консультации с рядом стран по шельфу Арктики в 2018 году

    Напомним, ранее главы правительства РФ Дмитрий Медведев и Норвегии Эрна Сульберг обсудили укрепление взаимодействия в Арктическом регионе.

    Автор: Дана Балан
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    #россия #оон #арктика #норвегия #канада #консультации
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