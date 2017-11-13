Россию ожидает долголетний спор о принадлежности шельфа в Арктике

Москва, 13 ноября. В будущем году российская сторона начнет экспертные дискуссии с представителями Норвегии, Дании, США и Канады по вопросу принадлежности подводных тектонических структур Северного Ледовитого океана к различным участкам Арктики. Об этом рассказал в понедельник заместитель директора по геологическому направлению Института океанологии имени Ширшова РАН Леопольд Лобковский.

По его словам, заявки в комиссию ООН на определение внешних рубежей континентального шельфа в Арктике подали Осло и Копенгаген. Кроме того, в скором времени должна поступить заявка из Оттавы, а далее — от Вашингтона.

Он подчеркнул, что со всеми государствами необходимо будет проводить консультации, согласовывать российскую заявку, учитывая общие проблемы, связанные с присоединением хребтов Ломоносова и Альфа-Менделеева к разным континентальным окраинам Арктического океана.

Лобковский уточнил, что старт консультаций ожидается в будущем году, передает РИА Новости.

Он также добавил, что эти консультации могут длиться годы, поскольку они осложнены санкциями. ООН едва ли удовлетворит российскую заявку без согласования с указанными странами, считает эксперт.

«Она (ООН — Прим.ред.) будет на них смотреть, начнутся споры», — отметил Лобковский.

Напомним, ранее главы правительства РФ Дмитрий Медведев и Норвегии Эрна Сульберг обсудили укрепление взаимодействия в Арктическом регионе.