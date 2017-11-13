В Совфеде ответили на предложение Эрдогана вывести войска из Сирии

Москва, 13 октября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган руководствовался благими побуждениями, призывая Москву и Вашингтон вывести войска из Сирии. Так считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

По словам сенатора, нахождение иностранных войск на территории другого государства является пережитком разделения мира на две системы.

«Чужие войска на территории другого государства за редким исключением — это нонсенс, пережиток разделения мира на две системы, чего уже давно нет… Но Сирия как раз и представляет собой такое исключение», — отметил он.

Российский контингент появился на территории САР по просьбе законного правительства страны. Непосредственно американская сторона руководствуется «исключительно своими интересами».

Однако не все проблемы, которые побудили РФ начать военную операцию в Сирию, были решены.

«Политическое урегулирования кризиса в этой стране возможно лишь после полной победы над ИГ»1, — резюмировал политик.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Россию и США вывести войска с территории Сирии. Анкара также предложила Москве план совместных действий по сирийскому Африну.

Напомним, деятельность «Исламского государства»1 запрещена в РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.