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Мексиканский курорт ищет директора по приключениям с зарплатой в 10 тысяч долларов
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    Мексиканский курорт ищет директора по приключениям с зарплатой в 10 тысяч долларов

    15:14  13 Ноября 2017
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    Мексиканский курорт ищет директора по приключениям с зарплатой в 10 тысяч долларов

    Канкун, 13 ноября. Туристическая компания ищет энтузиаста, который будет жить на курорте и хвастаться об этом в социальных сетях.

    Компания обещает платить десять тысяч долларов в год общительному и деятельному кандидату, который будет жить в отелях, посещать рестораны и рассказывать об этом в социальных сетях. Кандидат должен быть старше 18 лет, отлично владеть английским языком и иметь опыт ведения блогов, видеоканалов и страничек в соцсетях.

    Шесть месяцев он проведет на курорте Канкун, посещая пляжи, рестораны, музеи и прочие достопримечательности. В программу входят прогулки по джунглям, кайтсерфинг, дайвинг. Отмечается, что Канкун входит в десятку лучших курортов мира, пишет «Ридус».

    Мексиканский курорт ищет директора по приключениям с зарплатой в 10 тысяч долларов

    Автор: Алексей Громов
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    #зарплата #курорт #директор канкун
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