Мексиканский курорт ищет директора по приключениям с зарплатой в 10 тысяч долларов

Канкун, 13 ноября. Туристическая компания ищет энтузиаста, который будет жить на курорте и хвастаться об этом в социальных сетях.

Компания обещает платить десять тысяч долларов в год общительному и деятельному кандидату, который будет жить в отелях, посещать рестораны и рассказывать об этом в социальных сетях. Кандидат должен быть старше 18 лет, отлично владеть английским языком и иметь опыт ведения блогов, видеоканалов и страничек в соцсетях.

Шесть месяцев он проведет на курорте Канкун, посещая пляжи, рестораны, музеи и прочие достопримечательности. В программу входят прогулки по джунглям, кайтсерфинг, дайвинг. Отмечается, что Канкун входит в десятку лучших курортов мира, пишет «Ридус».