«Украли всю мою жизнь»: ведущую из Ульяновска избили и ограбили в Москве

Ульяновск, 13 ноября. Ведущая из Ульяновска приехала в Москву, где на нее напали, избили и ограбили.

Накануне весь Ульяновск обсуждал пропажу землячки Натальи Атауловой. Девушка с 6 ноября не выходила на связь.

Как рассказали знакомые, она несколько лет назад работала на канале ТНТ кастинг-менеджером, потом вернулась в родной город, где устроилась SMM.

Несколько месяцев назад Атаулова снова вернулась в столицу, чтобы работать телеведущей Youtube-канала Bigo TV. Внезапно девушка пропала.

Ее нашли в больнице.

«Меня избили, также украли всю мою жизнь – ноутбук и жесткий диск, — цитирует ее Первый ульяновский портал. — Телефон со мной, просто он был в вещах в камере хранения в больнице, и мне его не давали».

По словам пострадавшей, она знает тех, кто на нее напал.