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«Украли всю мою жизнь»: ведущую из Ульяновска избили и ограбили в Москве
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    «Украли всю мою жизнь»: ведущую из Ульяновска избили и ограбили в Москве

    15:09  13 Ноября 2017
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    «Украли всю мою жизнь»: ведущую из Ульяновска избили и ограбили в Москве

    Ульяновск, 13 ноября. Ведущая из Ульяновска приехала в Москву, где на нее напали, избили и ограбили.

    Накануне весь Ульяновск обсуждал пропажу землячки Натальи Атауловой. Девушка с 6 ноября не выходила на связь.

    Как рассказали знакомые, она несколько лет назад работала на канале ТНТ кастинг-менеджером, потом вернулась в родной город, где устроилась SMM.

    Несколько месяцев назад Атаулова снова вернулась в столицу, чтобы работать телеведущей Youtube-канала Bigo TV. Внезапно девушка пропала.

    Ее нашли в больнице.

    «Меня избили, также украли всю мою жизнь – ноутбук и жесткий диск,  — цитирует ее Первый ульяновский портал.  — Телефон со мной, просто он был в вещах в камере хранения в больнице, и мне его не давали».

    «Украли всю мою жизнь»: ведущую из Ульяновска избили и ограбили в Москве

    По словам пострадавшей, она знает тех, кто на нее напал.

    Автор: Катерина Тимошенская
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