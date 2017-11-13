Песков объяснил отсутствие Сечина на суде по делу Улюкаева

Москва, 13 ноября. Глава компании «Роснефть» Игорь Сечин был вынужден пропустить заседание суда по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева из-за важного мероприятия в Сочи. Об этом в понедельник заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Сечин в понедельник должен был встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы обсудить вопросы экономического сотрудничества между странами.

Напомним, что бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев подозревается в вымогательстве взятки в размере 2 млн долларов у представителя «Роснефти» в обмен на одобрение сделки по приобретению госпакета акций «Башнефти».

13 ноября Сечина вызвали на допрос в качестве свидетеля в Замоскворецкий суд Москвы, однако он не явился. Ожидается, что глава «Роснефти» даст свидетельские показания на следующем заседании 15 ноября.