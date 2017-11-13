Дейр-эз-Зор: смертник ИГ атаковал городской аэропорт, есть жертвы

Дейр-эз-Зор, 13 ноября. В аэропорту Дейр-эз-Зора прогремел взрыв, погиб военнослужащий САА.

Информационное агентство Мuraselon («Репортер») сообщило об атаке террориста-смертника группировки «Исламское государство» (запрещена в России), совершенной в аэропорту Дейр-эз-Зора. По данным агентства боевику удалось пробраться на территорию авиационной базы, где он привел в действие «пояс-шахида». В результате взрыва, сообщает источник, погиб один из военнослужащих Сирийской арабской армии, еще двое солдат получили ранения.

Информация сейчас проверяется местными корреспондентами. Появилась и еще одна версия случившегося, в соответствии с которой взрыв произошел в результате бомбардировки с беспилотника «Исламского государства»1, запущенного с острова Хувейджа Кати на реке Евфрат.

1 Организация запрещена на территории РФ.