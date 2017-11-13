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Происшествия
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Дейр-эз-Зор: смертник ИГ атаковал городской аэропорт, есть жертвы
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    Дейр-эз-Зор: смертник ИГ атаковал городской аэропорт, есть жертвы

    14:50  13 Ноября 2017
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    Дейр-эз-Зор: смертник ИГ атаковал городской аэропорт, есть жертвы

    Дейр-эз-Зор, 13 ноября. В аэропорту Дейр-эз-Зора прогремел взрыв, погиб военнослужащий САА.

    Информационное агентство Мuraselon («Репортер») сообщило об атаке террориста-смертника группировки «Исламское государство» (запрещена в России), совершенной в аэропорту Дейр-эз-Зора. По данным агентства боевику удалось пробраться на территорию авиационной базы, где он привел в действие «пояс-шахида». В результате взрыва, сообщает источник, погиб один из военнослужащих Сирийской арабской армии, еще двое солдат получили ранения.

    Информация сейчас проверяется местными корреспондентами. Появилась и еще одна версия случившегося, в соответствии с которой взрыв произошел в результате бомбардировки с беспилотника «Исламского государства»1, запущенного с острова Хувейджа Кати на реке Евфрат.

    Дейр-эз-Зор: смертник ИГ атаковал городской аэропорт, есть жертвы

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #иг #игил #дейр-эз-зор
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