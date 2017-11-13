Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Два человека погибли при обрушении в многоэтажке в Саранске
Весь мир
ИГ заявило об убийстве множества курдов в районе нефтяного месторождения Аль-Умар
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    ИГ заявило об убийстве множества курдов в районе нефтяного месторождения Аль-Умар

    14:41  13 Ноября 2017
    443

    ИГ заявило об убийстве множества курдов в районе нефтяного месторождения Аль-Умар

    Дейр-эз-Зор, 13 ноября. Боевики «Исламского государства»1 атаковали курдов из альянса «Сирийские демократические силы» в районе нефтяного месторождения Аль-Умар.

    Медиа-крыло террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) заявило о ряде боестолкновений, произошедших между игиловцами и курдами из альянса «Сирийские демократические силы» около нефтяного месторождения Аль-Умар в провинции Дейр-эз-Зор.

    Воины «Халифата» заявили о гибели большого количества курдов. Ранее сообщалось, что исламисты зачастую добровольно оставляют города и передают контроль над ними проамериканскому альянсу. Однако с нефтяным месторождением это соглашение не «прокатило», так как «Исламское государство» не желает терять доход от этого крупного источника.

    ИГ заявило об убийстве множества курдов в районе нефтяного месторождения Аль-Умар

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #иг #игил #курды #дейр-эз-зор #аль-умар
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В Совфеде объяснили вторжение украинского дрона попыткой втянуть Россию в войну

        В Совфеде объяснили вторжение украинского дрона попыткой втянуть Россию в войну

        14:41   13 Ноября 2017
        421
        Семья Задорнова сообщила дату похорон сатирика в Латвии

        Семья Задорнова сообщила дату похорон сатирика в Латвии

        13:49   13 Ноября 2017
        548
        Мутко отреагировал на заявление журналиста ARD по РУСАДА

        Мутко отреагировал на заявление журналиста ARD по РУСАДА

        11:14   13 Ноября 2017
        823
        В Совфеде ответили на угрозы отстранения России от Олимпиады-2018

        В Совфеде ответили на угрозы отстранения России от Олимпиады-2018

        10:03   13 Ноября 2017
        2384