ИГ заявило об убийстве множества курдов в районе нефтяного месторождения Аль-Умар

Дейр-эз-Зор, 13 ноября. Боевики «Исламского государства»1 атаковали курдов из альянса «Сирийские демократические силы» в районе нефтяного месторождения Аль-Умар.

Медиа-крыло террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) заявило о ряде боестолкновений, произошедших между игиловцами и курдами из альянса «Сирийские демократические силы» около нефтяного месторождения Аль-Умар в провинции Дейр-эз-Зор.

Воины «Халифата» заявили о гибели большого количества курдов. Ранее сообщалось, что исламисты зачастую добровольно оставляют города и передают контроль над ними проамериканскому альянсу. Однако с нефтяным месторождением это соглашение не «прокатило», так как «Исламское государство» не желает терять доход от этого крупного источника.

1 Организация запрещена на территории РФ.