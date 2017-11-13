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#Соцсети
Видео зажигательного танца Савченко под русскую попсу развеселило украинцев
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    Видео зажигательного танца Савченко под русскую попсу развеселило украинцев

    16:05  13 Ноября 2017
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    «Резвится Надюха»: украинцы посмеялись над танцами Савченко под российскую попсу

    Киев, 13 ноября. Украинский депутат и бывшая военнослужащая Надежда Савченко привлекла внимание интернет-пользователей зажигательными танцами в киевском клубе под российскую попсу.

    Ролик с танцующей Савченко был опубликован в социальных сетях одной из местных жительниц. По ее словам, Надежда пришла в клуб не одна, а с сестрой.

    Пользователи не смогли остаться равнодушными к видео с участием Савченко. Большинство не сразу узнало в «пляшущем мужчине» украинского депутата.

    Кроме того, от внимания украинцев не ускользнул тот факт, что Надежда танцевала именно под русскую попсу, а не под украинскую.

    «Резвится Надюха...», — шутят юзеры.

    «Я посмотрела – мужик. Видео закончилось, думаю себе – так где же Надя. Поняла только со второго раза», — рассмеялась одна из женщин.

    «А это точно она? Слишком на мужика похоже», — не поверила другая.

     «Видно, что голодовка не прошла нормально.... гормональный и сбой обмена веществ имеет место быть (по внешним факторам)», — добавила третья.

    Автор: Алексей Громов
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    #савченко #танцы #русская попса
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