Видео зажигательного танца Савченко под русскую попсу развеселило украинцев

Киев, 13 ноября. Украинский депутат и бывшая военнослужащая Надежда Савченко привлекла внимание интернет-пользователей зажигательными танцами в киевском клубе под российскую попсу.

Ролик с танцующей Савченко был опубликован в социальных сетях одной из местных жительниц. По ее словам, Надежда пришла в клуб не одна, а с сестрой.

Пользователи не смогли остаться равнодушными к видео с участием Савченко. Большинство не сразу узнало в «пляшущем мужчине» украинского депутата.

Кроме того, от внимания украинцев не ускользнул тот факт, что Надежда танцевала именно под русскую попсу, а не под украинскую.

«Резвится Надюха...», — шутят юзеры.

«Я посмотрела – мужик. Видео закончилось, думаю себе – так где же Надя. Поняла только со второго раза», — рассмеялась одна из женщин.

«А это точно она? Слишком на мужика похоже», — не поверила другая.