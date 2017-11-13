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Политика
В Совфеде объяснили вторжение украинского дрона попыткой втянуть Россию в войну
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    В Совфеде объяснили вторжение украинского дрона попыткой втянуть Россию в войну

    14:41  13 Ноября 2017
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    В Совфеде объяснили вторжение украинского дрона попыткой втянуть Россию в войну

    Москва, 13 ноября. Инцидент с нарушением украинским беспилотником границы РФ мог быть попыткой втянуть Россию в войну, которая продолжается на Донбассе. Такое заявление сделал глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев.

    По словам Бондарева, целью беспилотника в России, скорее всего, была шпионская деятельность — однако с другой стороны, украинские военные не могли не понимать, что российские локаторы зафиксируют даже столь небольшую цель.

    «Высокая скорость движения летательного аппарата позволяет сделать вывод, что в планы украинской стороны не входило наше скорое его обнаружение, — отметил Бондарев. — Украинцы не могли не понимать, что мы его зафиксируем. Поэтому есть вероятность, что этот дрон  — просто наживка».

    В Совфеде объяснили вторжение украинского дрона попыткой втянуть Россию в войну

    По словам сенатора, к этой провокации могут быть причастны Соединенные Штаты. Бондарев отметил, что не пытается играть в конспирологию и видеть во всем «руку Госдепа», однако подобное нельзя исключать, когда речь идет о зависимой от США Украине.

    «Россию всеми силами пытаются втянуть в самый очаг украинской прокси-войны, сделать нас одной из сторон конфликта»,  — цитирует Бондарева РИА Новости.

    Напомним, несколько дней назад глава СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что Украина «должна знать, что происходит на Камчатке» и намерена освоить выпуск «стратегических беспилотников».

    Автор: Валентин Меликов
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