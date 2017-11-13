В Совфеде объяснили вторжение украинского дрона попыткой втянуть Россию в войну

Москва, 13 ноября. Инцидент с нарушением украинским беспилотником границы РФ мог быть попыткой втянуть Россию в войну, которая продолжается на Донбассе. Такое заявление сделал глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев.

По словам Бондарева, целью беспилотника в России, скорее всего, была шпионская деятельность — однако с другой стороны, украинские военные не могли не понимать, что российские локаторы зафиксируют даже столь небольшую цель.

«Высокая скорость движения летательного аппарата позволяет сделать вывод, что в планы украинской стороны не входило наше скорое его обнаружение, — отметил Бондарев. — Украинцы не могли не понимать, что мы его зафиксируем. Поэтому есть вероятность, что этот дрон — просто наживка».

По словам сенатора, к этой провокации могут быть причастны Соединенные Штаты. Бондарев отметил, что не пытается играть в конспирологию и видеть во всем «руку Госдепа», однако подобное нельзя исключать, когда речь идет о зависимой от США Украине.

«Россию всеми силами пытаются втянуть в самый очаг украинской прокси-войны, сделать нас одной из сторон конфликта», — цитирует Бондарева РИА Новости.

Напомним, несколько дней назад глава СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что Украина «должна знать, что происходит на Камчатке» и намерена освоить выпуск «стратегических беспилотников».